Л Люсьена Божественная Сигулда в тени креста и меча Нам всё очень понравилось и транспорт перемещения, и рассказ, и общение! Всё было очень хорошо организованно и проведенно 👍

А Анна Божественная Сигулда в тени креста и меча Лучшая экскурсия на который мы были. Александра рассказывает очень интересно, колоссальное количество исторических фактов. Маршрут приятный, вдоволь можно насладиться каждой локацией. Очень рекомендуем к посещению. Остались максимально приятные впечатления.