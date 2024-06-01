Однодневные – экскурсии в Риге

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Риге на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Божественная Сигулда в тени креста и меча
На машине
16 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Божественная Сигулда: путешествие сквозь время и природу Латвии
Погрузитесь в мир средневековья и природных чудес в Сигулде. Откройте для себя замки, легенды и дыхание древности
11 авг в 14:00
13 авг в 09:00
174 за всё до 3 чел.
Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
На машине
12 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
11 авг в 14:00
13 авг в 08:30
187 за всё до 3 чел.
Вкусная Рига
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Вкусная Рига: кулинарное путешествие и историческая прогулка
Погрузитесь в мир латвийских вкусов и ароматов с экскурсией Вкусная Рига. Исследуйте исторические уголки города и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Домская площадь у входа в Домский собор
Расписание: Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
Завтра в 10:00
7 авг в 12:00
от 50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Люсьена
    1 июня 2024
    Божественная Сигулда в тени креста и меча
    Нам всё очень понравилось и транспорт перемещения, и рассказ, и общение! Всё было очень хорошо организованно и проведенно 👍
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Божественная Сигулда в тени креста и меча
    Лучшая экскурсия на который мы были. Александра рассказывает очень интересно, колоссальное количество исторических фактов. Маршрут приятный, вдоволь можно насладиться каждой локацией. Очень рекомендуем к посещению. Остались максимально приятные впечатления.
  • A
    Alexey
    9 апреля 2024
    Божественная Сигулда в тени креста и меча
    Прекрасная экскурсия, очень интересная и познавательная. Очень понравилась: живая подача материала, интересные факты из истории и красивые виды на окружающую природу и средневековые замки. Александра очень приятный собеседник и замечательный экскурсовод.

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
  3. Вкусная Рига
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Турайда
  6. Домская площадь
  7. Домской Собор
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Видземская Швейцария
Сколько стоит экскурсия по Риге в августе 2024
Сейчас в Риге в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 187. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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