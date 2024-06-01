5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Божественная Сигулда: путешествие сквозь время и природу Латвии
Погрузитесь в мир средневековья и природных чудес в Сигулде. Откройте для себя замки, легенды и дыхание древности
11 авг в 14:00
13 авг в 09:00
€174 за всё до 3 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
11 авг в 14:00
13 авг в 08:30
€187 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
Вкусная Рига: кулинарное путешествие и историческая прогулка
Погрузитесь в мир латвийских вкусов и ароматов с экскурсией Вкусная Рига. Исследуйте исторические уголки города и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Домская площадь у входа в Домский собор
Расписание: Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
Завтра в 10:00
7 авг в 12:00
от €50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюсьена1 июня 2024Нам всё очень понравилось и транспорт перемещения, и рассказ, и общение! Всё было очень хорошо организованно и проведенно 👍
- ААнна21 мая 2024Лучшая экскурсия на который мы были. Александра рассказывает очень интересно, колоссальное количество исторических фактов. Маршрут приятный, вдоволь можно насладиться каждой локацией. Очень рекомендуем к посещению. Остались максимально приятные впечатления.
- AAlexey9 апреля 2024Прекрасная экскурсия, очень интересная и познавательная. Очень понравилась: живая подача материала, интересные факты из истории и красивые виды на окружающую природу и средневековые замки. Александра очень приятный собеседник и замечательный экскурсовод.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Однодневные»
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