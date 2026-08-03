4 отзыва оставили туристы

Экскурсия «В гости к виноделам Латвии» предлагает уникальную возможность узнать о виноделии в Латвии.
Путешествие начинается в Риге и ведет на север Латвии, в Видземе, где вы увидите природные ландшафты и
Путешествие начинается в Риге и ведет на север Латвии, в Видземе, где вы увидите природные ландшафты и
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация уникальных латвийских вин
- 🏰 Посещение исторических руин замка Ливонского ордена
- 🌿 Прекрасные природные ландшафты Видземе
- 🛡️ Возможность примерить рыцарские доспехи
- 🛍️ Возможность приобрести понравившееся вино на месте
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения винодельни в Латвии - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, и вы сможете насладиться красотой природы в полной мере. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя могут быть менее тёплыми. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит учитывать, что погодные условия могут быть менее комфортными, и некоторые активности могут быть ограничены.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Сигулда
- Замок Ливонского ордена
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наш путь лежит на север Латвии, в Видземе. По дороге я расскажу, как раньше жили в Ливонии и как трудятся и отдыхают жители Латвии сегодня. По дороге на винодельню вы увидите замечательные природные ландшафты и известный туристический город Сигулда. При желании на обратном пути посмотрим на его главную историческую достопримечательность — замок ливонского ордена.
На винодельне гостеприимный хозяин расскажет о процессе изготовления вина из разных плодов и ягод, будет и дегустация. Здесь же, в магазинчике, вы сможете приобрести то, что вам понравится больше всего. Вас ожидает знакомство с посёлком, сохранившим атмосферу 19 века, рассказ о жизни местных рабочих и красивые природные виды.
В Сигулде я познакомлю вас с историей одного из наиболее укреплённых замков Ливонского ордена — Зегевольд. Вы посетите башни, где когда-то жили рыцари и сможете представить себя одним из них — примерить настоящие шлем и кольчугу, подержать средневековое оружие и сделать фото на память.
Я расскажу о непростых отношениях рыцарей с местными жителями и с Рижским епископством. Вы узнаете о расцвете замка и его гибели, о возрождении и новой славе. И как замок превратился в современный курорт.
Я расскажу о непростых отношениях рыцарей с местными жителями и с Рижским епископством. Вы узнаете о расцвете замка и его гибели, о возрождении и новой славе. И как замок превратился в современный курорт.
Организационные детали
- В стоимость включены транспортные расходы и услуги гида.
- Оплата посещения винодельни или пивоварни производится на месте и от организатора экскурсии не зависит.
- Экскурсия начинается и заканчивается в Риге. Место встречи определяем индивидуально. Путь пролегает в «Видземскую Швейцарию» с посещением частной винодельни.
- Посещение Сигулды и замка Ливонского ордена увеличивает длительность экскурсии примерно на 1,5 часа и стоимость на €40.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1760 туристов
Я живу в Риге и работаю гидом. Мне интересно общаться с людьми и делиться своими знаниями. Нравится, когда меня не только слушают, но и задают вопросы, высказывают своё мнение.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
очень хорошая эксккрсия. сверх ожиданий!
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М
Прекрасный день с отличным гидом! Редко встретишь настолько знающего и любящего свое дело профессионала! Полнейший восторг и самые лучшие рекомендации!
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O
Нам очень понравилась прогулка с Татьяной, очень душевная и добрая экскурсия, ощущение такое что ты гуляешь с давно знакомым человеком при этом мы узнали много интересного об этой замечательной стране и о местечке Сигулда в частности.
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J
Экскурсия в гости к виноделам с замечательным гидом в сочетании с отличной погодой нам очень понравилась. В дороге получили много интересной информации о Риге и Латвии от человека, любящего свою страну и работу. Татьяна обеспечила нам максимальный комфорт во время экскурсии.
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Лучшая дегустация за мою жизнь а их было не мало, всем любителям вина и хорошей беседы очень рекомендую, расширяет ваши вкусовые винные рецепторы и расширяет горизонты познания, огромное спасибо Татьяне отличный экскурсовод
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Т
Гид очень знающая, могла ответить на абсолютно любой вопрос. Съездили на винодельню и посмотрели замок, все понравилось. Попробовали вино из одуванчиков, это вкусно!
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