4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Наш путь лежит на север Латвии, в Видземе. По дороге я расскажу, как раньше жили в Ливонии и как трудятся и отдыхают жители Латвии сегодня. По дороге на винодельню вы увидите замечательные природные ландшафты и известный туристический город Сигулда. При желании на обратном пути посмотрим на его главную историческую достопримечательность — замок ливонского ордена.

На винодельне гостеприимный хозяин расскажет о процессе изготовления вина из разных плодов и ягод, будет и дегустация. Здесь же, в магазинчике, вы сможете приобрести то, что вам понравится больше всего. Вас ожидает знакомство с посёлком, сохранившим атмосферу 19 века, рассказ о жизни местных рабочих и красивые природные виды.

В Сигулде я познакомлю вас с историей одного из наиболее укреплённых замков Ливонского ордена — Зегевольд. Вы посетите башни, где когда-то жили рыцари и сможете представить себя одним из них — примерить настоящие шлем и кольчугу, подержать средневековое оружие и сделать фото на память.

Я расскажу о непростых отношениях рыцарей с местными жителями и с Рижским епископством. Вы узнаете о расцвете замка и его гибели, о возрождении и новой славе. И как замок превратился в современный курорт.

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