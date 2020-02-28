4 отзыва оставили туристы

Рижский модерн
Очароваться самыми красивыми районами города и познакомиться с их творцами
Архитектура Риги заслуживает не меньшего внимания, чем ее история. Ведь дома такие же равноправные горожане, как и мы с вами. Модерн Риги, иначе говоря, югендстиль — это и яркая, богатая декоративность, и строгость форм национального романтизма. На экскурсии со мной вы попадаете в музей архитектуры под открытым небом, услышите историю самых красивых районов города, узнаете о знаменитых архитекторах и их творениях.