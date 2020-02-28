4 отзыва оставили туристы

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В гости к виноделам Латвии

Вино из малины, ревеня и других плодов — раскрыть секреты и вкусы уникального латвийского виноделия

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • Заказать экскурсию

От 110 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Татьяна
Задать вопросОбычно отвечает за 47 мин.
Татьяна – Гид в Риге
Только ленивый не знает, что «настоящее» вино 🍷 делают в Италии, Франции, Испании и других тёплых странах, где выращивается лучший виноград.

Но о том, что в Латвии тоже делают вино, знают далеко не все.

Это вино из малины, рабарбара (ревеня), морошки и других плодов и ягод, которые растут на нашей земле и, конечно же, из винограда, который тоже выращивается здесь.

Во время экскурсии 🧭 вы узнаете, как в Риге производят хорошее вино, сможете его попробовать и при желании приобрести.
В гости к виноделам Латвии
В гости к виноделам Латвии

Программа

  • Наш путь лежит на север Латвии, в Видземе. Я расскажу, как жили, чем занимались жители Ливонии и что любим мы и как трудимся сегодня. Расскажу о любимых праздниках жителей Латвии. По дороге на винодельню вы увидите замечательные природные ландшафты и достопримечательности известного города — Сигулда. Когда-то это был один из наиболее укреплённых замков Ливонского ордена — Зегевольд. Я познакомлю вас с историей его строительства, расскажу о непростых отношениях рыцарей и местных жителей, об отношениях с Рижским епископством. О расцвете замка и его гибели, о возрождении и новой славе. Вы узнаете, как известный в средневековье замок превратился в известный современный курорт.
  • Во время экскурсии по руинам замка вы посетите башни, где когда-то жили рыцари и сможете представить себя одним из них — примерить настоящие шлем и кольчугу, подержать средневековое оружие, пройтись по узким ходам башни. Сделать на память замечательные фотографии.
  • На винодельне вас ожидает интересный рассказ гостеприимного хозяина о процессе изготовления замечательного вина из разных плодов и ягод и его дегустация. Здесь же, в магазинчике, вы сможете приобрести то, что вам понравилось.

Организационные детали

  • В стоимость включены транспортные расходы и услуги гида
  • Оплата посещения винодельни или пивоварни производится на месте и от организатора экскурсии не зависит. Стоимость от 30 евро для группы до 4 человек. Или 8 евро за человека, если вас больше. Цены могут меняться.
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Риге. Место встречи определяем индивидуально. Путь пролегает в «Видземскую Швейцарию» с посещением частной винодельни.
  • Посещение Сигулды и замка Ливонского ордена увеличивает длительность экскурсии примерно на 1.5 часа и стоимость на 24 евро
В гости к виноделам Латвии
В гости к виноделам Латвии
В гости к виноделам Латвии
В гости к виноделам Латвии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Я живу в Риге и работаю гидом. Мне интересно общаться с людьми и делиться своими знаниями. Нравится, когда меня не только слушают, но и задают вопросы, высказывают своё мнение.
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4 отзыва оставили туристы

28 февраля 2020
Гид очень знающая, могла ответить на абсолютно любой вопрос. Съездили на винодельню и посмотрели замок, все понравилось. Попробовали вино из одуванчиков, это вкусно!
11 июня 2019
Сказочные места, очень внимательный гид
27 октября 2018
Экскурсия познавательная. Татьяна профессионал своего дела. Были рады знакомству, рекомендуем!
20 сентября 2018
Красивая природа и вкусное вино!! Что еще можно рекомендовать? :) Не пропустите!!

Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

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