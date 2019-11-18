11 отзывов оставили туристы

Солнце, море, белый песок, долгожительницы-сосны и концертный зал «Дзинтари», неповторимая деревянная архитектура Юрмалы с кружевными фронтонами и мансардами, а ещё прогулка по улице Йомас с многочисленными ресторанами и сувенирными лавками — всё это ждет вас во время легкой и познавательной экскурсии по курортному городу.
В конце XVIII века зажиточные рижане добирались к морю на конных дилижансах, а мы с вами поедем на моем автомобиле, быстро и комфортно:) Для больших компаний возможен трансфер на автобусе.
Дополнительно оплачиваются транспортные расходы (группа 1-4 человека-50 €) и билеты в галерею светоживописи (посещение по желанию, 5 € — 1 взрослый).