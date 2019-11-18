11 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Солнце, море, белый песок, долгожительницы-сосны и концертный зал «Дзинтари», неповторимая деревянная архитектура Юрмалы с кружевными фронтонами и мансардами, а ещё прогулка по улице Йомас с многочисленными ресторанами и сувенирными лавками — всё это ждет вас во время легкой и познавательной экскурсии по курортному городу.

Вы узнаете об истории здравницы.

Сфотографируетесь у «черепашки».

Увидите дачный комплекс Кристапа Морберга – одного из крупнейших строительных магнатов Латвии XIX века.

века. Посетите при желании Музей истории Юрмалы (бесплатно) и Театр светоживописи Виталия Ермолаева.

Прогуляетесь по улице Юрас, где строили дома очень богатые жители Юрмалы.

Успеете осуществить и многое другое во время нашей 3,5-часовой экскурсии.

В конце XVIII века зажиточные рижане добирались к морю на конных дилижансах, а мы с вами поедем на моем автомобиле, быстро и комфортно:) Для больших компаний возможен трансфер на автобусе.