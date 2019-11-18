11 отзывов оставили туристы

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Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу

Узнать самое интересное о главном курорте Латвии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 3 человек
  • Заказать экскурсию

90 за экскурсию

У этой экскурсии11 отзывов
5
Инга
Задать вопросОбычно отвечает за 29 мин.
Инга – Гид в Риге
Дорогие друзья, Юрмала прекрасна круглый год.

Конечно, жизнь курорта кардинально меняется с приходом тепла, но и зимой чудеснее место для неспешной прогулки наедине с природой трудно придумать! После прогулки со мной Юрмала покажется вам уютной и знакомой, ведь вы познакомитесь с самыми интересными уголками и историями города.
Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу

Что вас ожидает

Солнце, море, белый песок, долгожительницы-сосны и концертный зал «Дзинтари», неповторимая деревянная архитектура Юрмалы с кружевными фронтонами и мансардами, а ещё прогулка по улице Йомас с многочисленными ресторанами и сувенирными лавками — всё это ждет вас во время легкой и познавательной экскурсии по курортному городу.

  • Вы узнаете об истории здравницы.
  • Сфотографируетесь у «черепашки».
  • Увидите дачный комплекс Кристапа Морберга – одного из крупнейших строительных магнатов Латвии XIX века.
  • Посетите при желании Музей истории Юрмалы (бесплатно) и Театр светоживописи Виталия Ермолаева.
  • Прогуляетесь по улице Юрас, где строили дома очень богатые жители Юрмалы.
  • Успеете осуществить и многое другое во время нашей 3,5-часовой экскурсии.

В конце XVIII века зажиточные рижане добирались к морю на конных дилижансах, а мы с вами поедем на моем автомобиле, быстро и комфортно:) Для больших компаний возможен трансфер на автобусе.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются транспортные расходы (группа 1-4 человека-50 €) и билеты в галерею светоживописи (посещение по желанию, 5 € — 1 взрослый).

Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инга
Инга
Дорогие друзья, добро пожаловать в Ригу! Меня зовут Инга, я профессиональный гид. Люблю наш прекрасный город с его богатой историей, незабываемой атмосферой; люблю людей и, конечно же, свою работу. В 2020 году Риге исполнилось 819 лет… ее узкие улочки хранят множество неразгаданных тайн и загадок. Буду рада знакомству и гарантирую вам незабываемые впечатления от красавицы-Риги.
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11 отзывов оставили туристы

Наталья
18 ноября 2019
Юрмала для русского слуха - это что- то манящие и фешенебельное и так оно есть, но чтобы это понять и оценить нужен хороший попутчик - мы своего нашли в лице Инги. Большое ей спасибо за наши добрые впечатления о Балтийской Ривьере.
24 октября 2019
Наша группа, благодарит гида Ингу за интересную экскурсию, получили массу удовольствия от общения, а также узнали много интересного про Юрмалу. Сложилось впечатление, что мы знакомы с Ингой много лет. Спасибо также Инге за внимание, еще до встречи , дала много информации, которая очень пригодилась нам в Риге. Конечно же рекомендуем гида Ингу и надеюсь снова увидеться на других экскурсиях. Спасибо !
24 апреля 2019
Экскурсия в Юрмалу удалась на славу: прекрасный гид Инга, солнечная погода и совершенно романтическое побережье.
15 апреля 2019
Добрый день. Были на экскурсии семьей, все были в восторге от проведенного времени! Отдельно хочется поблагодарить гида Ингу за увлекательное минипутешествие и доставленное нам удовольствие :)) Огромное спасибо, появилось желание посетить эту страну еще и еще....
1 апреля 2019
Хочу от всей души поблагодарить гида Ингу за увлекательную экскурсию! Безумно интересный рассказ - Инга просто кладезь информации и легенд! Очень отзывчивая и внимательная, прекрасно водит автомобиль, энтузиастка! Рекомендую всем! Вы абсолютно точно будете в полном восторге от ее работы!
Мария
14 сентября 2017
Очень приятный, умный гид)замечательная поездка, информативно, атмосферно, очень приятное настроение, остались гулять в Юрмале ещё на 3 часа))
23 июля 2017
Получила огромное удовольствие и от самой экскурсии, и от компании очаровательной Инги. Захотелось приехать в Юрмалу еще раз
Лариса
13 июня 2017
Выражаем благодарность нашему гиду по Юрмале. Поездка была интересная и познавательная. Инга внимательный и аккуратный водитель, приятный и интересный собеседник, ответственный человек.
25 марта 2017
Понравилась эрудиция и такт экскурсовода
9 марта 2017
Всегда мечтала побывать в Юрмале! Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу - это замечательная экскурсия!!! Для нас проводила экскурсию профессиональный гид, очень хороший человек и замечательный собеседник Инга! Экскурсия у нас была 5 марта 2017г. и было прохладно, периодически шел снег)) НО! Несмотря на погоду впечатления у нас остались самые теплые!! Нас забрали из гостиницы в Риге. В комфорте мы доехали до Юрмалы. По пути Инга рассказала о истории Риги и Юрмалы, а также подробности современной жизни в Латвии. Мы успели прогуляться по побережью, побывать в интересных местах, сделать фото, перекусить в кафешке вкуснейшим кофе и и свежайшей выпечкой))) А также посетили Театр светящихся картин Виталия Ермолаева, где нам посчастливилось познакомиться с самим художником. Спасибо большое моей тезке за увлекательную и незабываемую поездку!! Всем желающим посетить Ригу или Юрмалу очень рекомендую обращаться к Инге!
Ещё 1 отзыв

Инга проводит ещё 6 экскурсий

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