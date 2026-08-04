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Экскурсии в Риге

Найдено 84 экскурсии в Риге на русском языке, цены от €10, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Рига с воды: групповая прогулка
1 час
50 отзывов
Групповая
Рига с воды: групповая прогулка
Отправляйтесь на водную прогулку и насладитесь видами Старой Риги с воды. Узнайте больше о знаменитых достопримечательностях и их истории
Начало: У Национальной оперы
Завтра в 13:00
10 авг в 11:00
€25 за человека
Старая Рига - история и современность
Пешая
2.5 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Старая Рига - история и современность
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На Домской площади
Завтра в 09:00
11 авг в 08:00
от €75 за всё до 3 чел.
Легенды средневековой Риги
Пешая
2.5 часа
240 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды средневековой Риги
Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от €75 за всё до 6 чел.
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
На машине
6 часов
55 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
Откройте для себя богатую историю Латвии в Сигулде и Турайде. Насладитесь природой и узнайте о жизни крестоносцев
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €200 за всё до 4 чел.
Истории средневековой Риги
Пешая
2 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Истории средневековой Риги
Познакомьтесь с Ригой, её восьмивековой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по узким улочкам и насладитесь атмосферой средневековья
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €71 за всё до 4 чел.
История, архитектура и легенды Старой Риги
Пешая
2 часа
237 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
История, архитектура и легенды Старой Риги
Очароваться узкими улочками и деталями фасадов
Сегодня в 09:30
10 авг в 09:00
от €80 за всё до 10 чел.
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Пешая
2.5 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Риги, прогуливаясь по её историческому центру с уникальной архитектурой модерна и деревянными домами
Начало: У часов Laima
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €70 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка по Старой Риге
Пешая
1.5 часа
33 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Старой Риге
Познакомьтесь с живописными уголками Риги и запечатлейте моменты на профессиональные фотографии во время уникальной фотопрогулки
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от €120 за всё до 4 чел.
Новый взгляд на Старый город
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Новый взгляд на Старый город
Прокатиться на кораблике, полюбоваться архитектурой и оценить, как красива Рига с воды
Начало: На пл. Свободы
Завтра в 10:00
10 авг в 14:30
от €32 за всё до 2 чел.
Тайны Домского собора
Пешая
1.5 часа
26 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Тайны Домского собора
Погрузитесь в восемь столетий истории Домского собора Риги, где каждый камень хранит тайны прошлого
Начало: У билетной кассы в Домском соборе
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:30
10 авг в 12:30
11 авг в 12:30
€10 за человека
Интриги Риги
Пешая
2.5 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Интриги Риги
Погрузитесь в мир загадок и символов Риги, где каждый фасад рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город под новым углом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €75 за всё до 10 чел.
Рундальский дворец
На машине
5.5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рундальский дворец
Приглашаем на увлекательное путешествие в Рундальский дворец. Откройте для себя роскошные залы, исторические личности и великолепный французский лесопарк
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €240 за всё до 4 чел.
Загадки Старой Риги
Пешая
1.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадки Старой Риги
Погрузитесь в атмосферу таинственной Риги, где каждый уголок хранит свои легенды и истории. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Сегодня в 17:00
10 авг в 17:00
от €67 за всё до 6 чел.
Свидание с Ригой каждый день
Пешая
2 часа
356 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Ригой каждый день
Вас ждет увлекательное путешествие по Старой Риге, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вместе мы раскроем великолепие латвийской столицы
Начало: В Старом городе, около Пороховой башни
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 авг в 15:15
€30 за человека
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
На машине
5 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
Уважаемые гости Риги! Проведите несколько часов в Сигулде, познакомьтесь с её историческими достопримечательностями и насладитесь живописными видами
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от €240 за всё до 3 чел.
Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
На машине
3.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
Узнать самое интересное о главном курорте Латвии
Сегодня в 09:30
10 авг в 09:00
от €175 за всё до 4 чел.
Старая Рига сквозь времена и эпохи
Пешая
2 часа
105 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Рига сквозь времена и эпохи
Откройте для себя сокровища Старой Риги в увлекательной прогулке по историческому центру, полной легенд и архитектурных шедевров
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от €70 за всё до 3 чел.
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Пешая
3 часа
7 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Погрузитесь в атмосферу викторианской эпохи на костюмированной фотопрогулке по Риге, следуя по стопам Шерлока Холмса и доктора Ватсона
Начало: В Старом городе
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €250 за всё до 2 чел.
Секреты Старой Риги
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Секреты Старой Риги
Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €71 за всё до 5 чел.
Вечерняя Рига
Пешая
2 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя Рига
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, слушая рижские легенды и исследуя исторические площади и здания в свете вечерних огней
Начало: У памятника Свободы
10 авг в 14:00
11 авг в 14:00
от €80 за всё до 6 чел.
В гостях у рижского бюргера
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
В гостях у рижского бюргера
Узнать, как выглядят бёдра испуганной нимфы и калькулятор 18 века
Начало: У церкви Святого Петра в Старой Риге
Завтра в 10:00
10 авг в 13:00
от €55 за всё до 10 чел.
Рижский модерн
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Рижский модерн
Приглашаем на уникальное путешествие по улицам Риги, где каждый дом расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от €60 за всё до 4 чел.
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Пешая
4 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя старинные улицы и уникальные кварталы югендстиля. Увидьте, как менялся город сквозь века
23 авг в 08:30
24 авг в 08:30
от €127 за всё до 10 чел.
Тайны рижского модерна
Пешая
2.5 часа
-
20%
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны рижского модерна
Откройте для себя уникальный мир рижского модерна. Погрузитесь в историю и архитектуру, прогуливаясь по улицам Старой и Новой Риги
Начало: Ратушная площадь у здания Ратуши
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от €64€80 за всё до 10 чел.
ПаРижский шик, или Мода по-рижски
Пешая
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
ПаРижский шик, или Мода по-рижски
Загляните в уникальный мир латвийской моды с экскурсией ПаРижский шик. Вас ждут встречи с дизайнерами и посещение самых стильных мест
10 авг в 11:00
12 авг в 10:30
от €85 за всё до 2 чел.
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
Пешая
3.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
Погрузитесь в атмосферу Риги: от средневековых башен до удивительных домов в стиле модерн. Индивидуальная экскурсия, которая запомнится надолго
Сегодня в 08:30
10 авг в 08:30
от €140 за всё до 4 чел.
В гости к виноделам Латвии
На машине
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к виноделам Латвии
Узнайте, как в Латвии производят уникальное вино из местных ягод и фруктов. Посетите винодельню, насладитесь дегустацией и историей Сигулды
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €150 за всё до 4 чел.
Вкусные прогулки по Риге
Пешая
2.5 часа
169 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Вкусные прогулки по Риге
Откройте вкус Риги через уникальные кафе и рестораны, которые скрыты от глаз туристов. Ваш личный гид покажет город с новой стороны
Начало: Aspazijas blv. 5
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от €79 за всё до 3 чел.
Первое свидание с Ригой
Пешая
2 часа
183 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое свидание с Ригой
Погрузитесь в 800-летнюю историю Риги: от средневековых улочек до архитектурных шедевров. Эта экскурсия станет вашим идеальным первым свиданием с городом
Начало: Памятник Свободы
23 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от €74 за всё до 10 чел.
Рига - кинозвезда. Самые яркие эпизоды
Пешая
2 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Рига - кинозвезда. Самые яркие эпизоды
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю из мира кино
23 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от €71 за всё до 8 чел.

Что посмотреть в Риге на экскурсиях?

В Риге огромное количество уникальных достопримечательностей, это и и старый центр Вецрига, являющая объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и непревзойденные образцы архитектуры югендстиль в стиле модерн, мощеные улицы и многочисленные площади со всевозможными ресторанами и конечно же красивая природа

Местные экскурсоводы

Рига прекрасный город, исследовать его приятно как самостоятельно, так и отправившись на одну из многочисленных экскурсий. В нашем каталоге мы собрали множество различных вариантов экскурсий по Риге, которые подойдут именно вам по цене, отзывам и общим предпочтениям

Последние отзывы на экскурсии

V
В гостях у рижского бюргера
Лина - отличный рассказчик. мне и дочке 7 лет было интересно
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Максим
В гости к виноделам Латвии
очень хорошая эксккрсия. сверх ожиданий!
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Максим
Старая Рига - история и современность
Прекрасная экскурсия! Сверх ожиданий! Любовь к городу, к его истории- просто в каждом слове!
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И
Новый взгляд на Старый город
С удовольствием вспоминаем экскурсии по Старой Риге и морскую прогулку по каналам реки Даугава!
Спасибо большое Лине за ее профессиональные комментарии и невероятную любовь к родному городу Рига!
Безусловно рекомендуем!
Ирина и Наталья
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Т
Истории средневековой Риги
Была очень интересная прогулка как для нас, рижан, так и для наших гостей из Канады. Спасибо за интересные детали из истории Риги и приятное общение!!!
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А
Прогулка по Старой Риге
27го июля 2026г мы с семьёй были на экскурсии в г. Рига Профессиональный гид Татьяна провела нас по лучшим местам
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столицы Латвии. Двухчасовая пешеходная экскурсия с увлекательными рассказами о каждом доме и улицы, о каждом историческом памятнике незаметно перетекла в трехчасовую.
Великолепные знания города, его истории и множество фактов до этого не известных нам, превратили обыкновенную экскурсию в путешествие на Машине Времени!
Такт, интеллигентность и прекрасное чувство юмора Татьяны, как настоящей рижанки, сделали нас поклонниками не только самой Риги, но и вашей компании.
Заслуженный артист Республики Беларусь Евгений Крыжановский!

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E
Влюбиться в Ригу за один день
Игорь провел замечательную экскурсию по Риге. Мы рекомендуем этого гида.
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А
Вкусные прогулки по Риге
Было отлично, легко и не скучно.
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М
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
Широкая эрудиция, интересная подача материала. Мы прекрасно провели время. Экскурсия была великолепна.
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D
Легенды средневековой Риги
От души благодарим Лину за потрясающую экскурсию по старой Риге.
Это была не просто прогулка с чужими фактами,это было настоящее путешествие в средневековье с интересными деталями и историями.
Профессионал своего дела с прекрасным чувством юмора. 👍🏻 Всем советуем. Вы не пожалеете
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Всего 3074 отзыва в Риге

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Ответы на вопросы от путешественников по Риге

Самые популярные экскурсии в Риге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Рига с воды: групповая прогулка;
  2. Старая Рига - история и современность;
  3. Легенды средневековой Риги;
  4. Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней;
  5. Истории средневековой Риги.
Что посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Бауский замок;
  2. Старая Рига;
  3. Видземская Швейцария;
  4. Домский собор;
  5. Домской Собор;
  6. Рундальский дворец;
  7. Московский форштадт;
  8. Замок Венден;
  9. Старый город;
  10. Турайда.
Сколько стоит экскурсия по Риге в августе 2026
Сейчас в Риге можно забронировать 84 экскурсии от 10 до 254 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3074 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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