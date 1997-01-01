Все экскурсии в Риге
50 экскурсий в Риге, 1997 отзывов, цены от €10 до €185. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Риге много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Латвии как можно лучше
Влюбиться в Ригу за один день!
Старый город и Бульварное кольцо на обзорной прогулке с профессиональным гидом
Многовековая история Риги запечатлена в старинных соборах и площадях, домах богатых горожан, амбарах и крепостных стенах. Я помогу вам расшифровать эту каменную летопись и раскрыть загадочный характер латышской столицы.
Ежедневная прогулка по Риге
Узнать и полюбить город за 2 часа
Мы познакомим вас с самыми важными и красивыми объектами Старой Риги, которые все стремятся увидеть в первую очередь. По пути мы будем рассказывать вам средневековые легенды, покажем достопримечательности, которые любят и ценят сами рижане, затронем любопытные исторические факты, а также подскажем вам, как получить яркие и насыщенные впечатления от пребывания в прекрасной столице Латвии.
Вечерняя Рига
Познакомиться с историей и городскими легендами средневековых зданий в сказочной подсветке
Прогулка по Риге прекрасна в любое время суток, но особое очарование она приобретает по вечерам, погружая в настоящее Средневековье. В свете зажигающихся огней и под музыку городских колоколов вы услышите рижские легенды о Петре I, братстве Черноголовых, Бедном Грешнике и даже о кошках. Пройдете по местам, где ходил сам Штирлиц и Шерлок; увидите старейшие площади и узнаете, из каких событий ткалось историческое полотно города. А в завершение я порекомендую атмосферные заведения, где вы сможете прекрасно провести остаток вечера за местными напитками.
Старая Рига — история и современность
Погулять по уютным мощеным улочкам и услышать об основных вехах развития города
Одна легенда гласит: «Рига никогда не будет готова и достроена до конца». И это чистая правда — латвийская столица не боится перемен и гордится амбициозными планами. Я расскажу, почему Ригу называют «маленьким Парижем», и покажу самые интересные места Старого города, некогда окруженного крепостными стенами.
Легенды средневековой Риги
Проникнуть в тайны площадей, подземелий и секретных уголков Старого города
Эта прогулка для тех, кто хочет исследовать закоулки старой Риги и на пару часов заблудиться в лабиринте улочек, наполненных загадочными сюжетами и легендами! Мы прогуляемся по важнейшим местам средневекового города от Ратушной площади до Шведских ворот, спустимся в подземелья и лабораторию алхимика, поговорим о братстве Черноголовых и отыщем золотых петушков на рижских соборах. Вы убедитесь, что многовековая история Риги не менее загадочна и удивительна, чем её колоритные предания.
Истории Старой Риги
О зарождении города, крестоносцах, войнах и прошлом быте рижан
Для человека, впервые прибывшего в Ригу, прогулка по старому городу неизбежна. Туда непременно заманят высокие башенки церквей, увенчанные золотыми петушками, которые как ориентир видны почти во всех районах города. Старая Рига — это не только центр города со всеми соблазнами столичной жизни, но и точка отсчёта в истории, с неё мы и начнём нашу прогулку.
Интриги Риги
Изучить городские фасады и открыть их сюжеты на экскурсии по Старому городу
Приготовьтесь провести большую часть прогулки с гордо поднятой головой, ведь вам предстоит открыть тайны рижских фасадов. Вы научитесь считывать их символику и услышите истории, скрытые за стенами. Проследите исторический путь Риги и узнаете о ее брендах. А фоном для секретов и сюжетов прошлого станут главные достопримечательности Риги: Домский собор, Дом Черноголовых, церковь Святого Петра и многие другие.
Вкусные прогулки по Риге
Узнать и распробовать настоящую Ригу на нетуристической прогулке по ее самым аппетитным заведениям
Я люблю Ригу. Давно и взаимно. Люблю бродить по улочкам Старой Риги. Стоять на улице Альберта в окружении югендстиля. Лежать на пляже в Юрмале. Но больше всего мне нравится сидеть в какой-нибудь уютной кафешке с чашкой кофе и невероятным пирожным (морковным, малиновым, сырным или ореховым) и разглядывать окружающую меня жизнь. Поскольку Рига — маленький город, или большая деревня, мимо проходят знаменитые артисты кино, поп-певцы и премьер-министры. Каждый со своими историями. Так и мы с вами будем сидеть у огромных окон и беседовать на различные темы, вдохновляясь влиянием истории и географии Латвии на ее кухню. Моя прогулка даст главное — вкус Риги, во всех отношениях. А Рига — очень-очень «вкусный» город.
Первое свидание с Ригой
Открыть все лучшие стороны Риги и полюбить ее по-настоящему
Эта экскурсия будет интересна тем, кто прежде никогда не был здесь. Рига — город с 800-летней историей. Чтобы полюбить ее по-настоящему, нужно открыть ее лучшие стороны: познакомиться с основными вехами истории города, узнать о ее замечательных жителях и, конечно, оценить особенности необыкновенной рижской архитектуры. И я вам в этом помогу.
Тайны Домского собора
Заглянуть в сердце Риги, насладиться знаменитым органом и прочувствовать дух города
В главном соборе Латвии вы увидите артефакты былых времен и услышите один из лучших в Европе органов. Я расскажу об истории города, создании и уничтожении святилища, его уникальном стиле, золотом петушке и католическом монастыре. Во время экскурсии вы научитесь отличать гербы знатных горожан от дворян и познакомитесь с мистическими легендами собора.
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
История и особенности удивительного архитектурного наследия XIX века
Я познакомлю вас с большим рижским центром, который возник на рубежах XIX и XX столетий. Вам встретится архитектура югендстиля, эклектики, изящные и не очень деревянные домики. Вы увидите наиболее интересные места, связанные с этой застройкой и узнаете, почему именно это наследие преобладает в центре города.
Рига как на ладони
Погулять по Старому городу и насладиться панорамой латышской столицы с высоты птичьего полета
Вы услышите историю самых важных храмов и замков исторического центра. Узнаете, где протекала река, в честь которой названа Рига, и какая птица стала национальным символом Латвии. Подниметесь на смотровую площадку и оцените лучший вид на город!
Старая Рига
Почувствовать дух средневекового города и узнать, как жили рижане в те времена
История Риги уходит корнями в далёкий XIII век. Когда к берегам для освоения новых земель во славу Святой Девы Марии пришли корабли с посланником папы римского, рыцарями и купцами. Много воды утекло с тех пор. Вместо маленького поселения на берегу Даугавы вырос большой красивый город. На этой прогулке я познакомлю вас с его историей, легендами, архитектурой.
Замки и парки — в Цесис из Риги
Посетить старинный городок, увидеть владения вельмож и погулять по Гауйскому парку
В центре Национального парка Гауя расположен уютный Цесис — бывшая столица Ливонского ордена. Здесь вы осмотрите Старый и Новый замки, прогуляетесь у крепостных стен, насладитесь природой в живописном парке. А в ближайших окрестностях мы навестим родовые имения древних немецких родов — я расскажу об их истории и о завоевании территории Латвии крестоносцами.
Секреты Старой Риги
История, легенды и архитектура латвийской столицы на увлекательной экскурсии
Вы погуляете по таинственным узким улочкам Старого города, погрузитесь в атмосферу Средневековья и расшифруете фасады великолепных домов. Кроме того, отыщете места, где снимались всем известные фильмы, и разберетесь в особенностях рижского модерна.
История, архитектура и легенды Старой Риги
Очароваться узкими улочками и деталями фасадов
Приглашаю вас на экскурсию по Старому городу! «Старушка» (именно так с любовью называют Старую Ригу сами рижане) запомнится вам благодаря неповторимому очарованию узких улочек, великолепным силуэтам средневековых церквей, деталям зданий, разноголосому хору уличных музыкантов и прекрасным ресторанчикам и кафе.
Сигулда. Понять историю Латвии
Разобраться в прошлом страны и начать лучше понимать ее настоящее в живописном авто-туре
Чтобы лучше узнать Латвию, не стоит ограничиваться знакомством с Ригой. Для этого мы отправимся в Сигулду — прекрасное место в 50 км от города. Здесь очень красивая природа и овеянные романтикой руины замков, когда-то принадлежавших могущественному ордену. Благодаря этой поездке вы разберетесь в прошлом нашей страны и, следовательно, станете лучше понимать её настоящее.
Рига проездом
Открыть главные красоты столицы на комфортной авто-экскурсии с трансфером из аэропорта и обратно
Рига красива в любое время суток и в любое время года. Не теряйте зря времени при пересадке в аэропорту или ожидая паром, а отправляйтесь на экскурсию, предназначенную специально для пассажиров стыковочных рейсов. Я встречу вас на машине в аэропорту, проведу экскурсию по городу и отвезу обратно в аэропорт (это уже включено в стоимость). Экскурсия возможна и в ночное время.
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