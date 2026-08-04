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столицы Латвии. Двухчасовая пешеходная экскурсия с увлекательными рассказами о каждом доме и улицы, о каждом историческом памятнике незаметно перетекла в трехчасовую.

Великолепные знания города, его истории и множество фактов до этого не известных нам, превратили обыкновенную экскурсию в путешествие на Машине Времени!

Такт, интеллигентность и прекрасное чувство юмора Татьяны, как настоящей рижанки, сделали нас поклонниками не только самой Риги, но и вашей компании.

Заслуженный артист Республики Беларусь Евгений Крыжановский!