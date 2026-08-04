Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю из мира кино
23 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от €71 за всё до 8 чел.
Что посмотреть в Риге на экскурсиях?
В Риге огромное количество уникальных достопримечательностей, это и и старый центр Вецрига, являющая объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и непревзойденные образцы архитектуры югендстиль в стиле модерн, мощеные улицы и многочисленные площади со всевозможными ресторанами и конечно же красивая природа
Местные экскурсоводы
Рига прекрасный город, исследовать его приятно как самостоятельно, так и отправившись на одну из многочисленных экскурсий. В нашем каталоге мы собрали множество различных вариантов экскурсий по Риге, которые подойдут именно вам по цене, отзывам и общим предпочтениям
С удовольствием вспоминаем экскурсии по Старой Риге и морскую прогулку по каналам реки Даугава! Спасибо большое Лине за ее профессиональные комментарии и невероятную любовь к родному городу Рига! Безусловно рекомендуем! Ирина и Наталья
27го июля 2026г мы с семьёй были на экскурсии в г. Рига Профессиональный гид Татьяна провела нас по лучшим местам читать дальшеуменьшить
столицы Латвии. Двухчасовая пешеходная экскурсия с увлекательными рассказами о каждом доме и улицы, о каждом историческом памятнике незаметно перетекла в трехчасовую. Великолепные знания города, его истории и множество фактов до этого не известных нам, превратили обыкновенную экскурсию в путешествие на Машине Времени! Такт, интеллигентность и прекрасное чувство юмора Татьяны, как настоящей рижанки, сделали нас поклонниками не только самой Риги, но и вашей компании. Заслуженный артист Республики Беларусь Евгений Крыжановский!
От души благодарим Лину за потрясающую экскурсию по старой Риге. Это была не просто прогулка с чужими фактами,это было настоящее путешествие в средневековье с интересными деталями и историями. Профессионал своего дела с прекрасным чувством юмора. 👍🏻 Всем советуем. Вы не пожалеете
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Всего 3074 отзыва в Риге
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Ответы на вопросы от путешественников по Риге
Самые популярные экскурсии в Риге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Сейчас в Риге можно забронировать 84 экскурсии от 10 до 254 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3074 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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