Оскар С. проводит ещё 5 экскурсий

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Насладись игрой солнца и ветра в стране голубых озёр — Латгалии!

Оскар С.
Оскар С. – Гид из Риги
Насладись игрой солнца и ветра в стране голубых озёр — Латгалии!
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Насладись игрой солнца и ветра в стране голубых озёр — Латгалии!
Насладись игрой солнца и ветра в стране голубых озёр — Латгалии!
Латгалия — это один из четырёх регионов Латвии, которий отличается от других своим холмистым рельефом и многочисленными озёрами. Это край со своими традициями и, самое главное, прекрасными людми, которые в основном здесь особо добродушны и доброжелательны к любому знакомому или чужому человеку. Первое, что брасается в глаза, приехав сюда, очеравательная нетронутая природа и множество церквей и проста крестов возле дорог.
Аглона и её сердце неразделимо связаны с Аглонской католической церквью — центром латвийского католицизма и святынёй мирового значения. В 1980 году церкви была присуждён титул «малой базилики», и на данный момент она является единственной базиликой Латвии.
Гора царя Исуса является уникальным скульптурным комплексом, который был открыт в 2006. году, в двух километрах от Аглонской базилики. скульптурный парк 🌳 создаётся в благодарность Богу, Иисусу Христу как духовное место, где люди могут почерпнуть истинные духовные ценности.
«Чертово озеро» — прозрачное озеро, поговаривают, что бездонное, одно из самых увитых легендами мест страны голубых озёр Латгалии… Это озеро избегают даже птицы и лесные звери. Существует версия, что оно появилось в результате падения какого-то космического тела…
Начало
🚩 Riga
Место завершения
🏁 По договоренности заранее
Насладись игрой солнца и ветра в стране голубых озёр — Латгалии!
Насладись игрой солнца и ветра в стране голубых озёр — Латгалии!
Насладись игрой солнца и ветра в стране голубых озёр — Латгалии!
Насладись игрой солнца и ветра в стране голубых озёр — Латгалии!

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Оскар С.
Оскар С.
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