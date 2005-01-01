Оскар С. проводит ещё 5 экскурсий

Латгалия — это один из четырёх регионов Латвии, которий отличается от других своим холмистым рельефом и многочисленными озёрами. Это край со своими традициями и, самое главное, прекрасными людми, которые в основном здесь особо добродушны и доброжелательны к любому знакомому или чужому человеку. Первое, что брасается в глаза, приехав сюда, очеравательная нетронутая природа и множество церквей и проста крестов возле дорог.

Аглона и её сердце неразделимо связаны с Аглонской католической церквью — центром латвийского католицизма и святынёй мирового значения. В 1980 году церкви была присуждён титул «малой базилики», и на данный момент она является единственной базиликой Латвии.

Гора царя Исуса является уникальным скульптурным комплексом, который был открыт в 2006. году, в двух километрах от Аглонской базилики. скульптурный парк 🌳 создаётся в благодарность Богу, Иисусу Христу как духовное место, где люди могут почерпнуть истинные духовные ценности.

«Чертово озеро» — прозрачное озеро, поговаривают, что бездонное, одно из самых увитых легендами мест страны голубых озёр Латгалии… Это озеро избегают даже птицы и лесные звери. Существует версия, что оно появилось в результате падения какого-то космического тела…