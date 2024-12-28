1 час
Мини-группа
до 12 чел.
Обзорная экскурсия по Риге на автобусе
Исследуйте Ригу с автобусной экскурсией: панорама Старого города, архитектура Кипсалы и знаменитые рижские достопримечательности ждут вас
Начало: Sigulda
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Рига город контрастов (автобусная и пешеходная экскурсия)
Начало: Sigulda
Завтра в 09:00
30 дек в 09:00
€48 за человека
1 час
Мини-группа
до 12 чел.
Рига - поэма, застывшая в камне
Начало: Sigulda
Завтра в 13:00
30 дек в 09:00
€40 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сигулде в категории «На автобусе»
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