Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Наша экскурсия ⛳ начинается с восточной окраины Риги, с Московского форштадта.

В этой части города проживали в основном малоимущие староверы, православные и католики. Здесь и начинается история 📖 евреев города Риги, Московский форштадт стал первым районом их поселения. В городе появились синагоги, школы, еврейские общества. Мы осмотрим наиболее интересные объекты, связанные с историей еврейского народа в Риге. Это место, где была, хоральная синагога на ул. Гоголя, которая была уничтожена фашистами 4 июня 1941 года. Мы посетим синагогу на ул. Пейтавас в старом городе, а также старое еврейское кладбище. Старое еврейское кладбище, было первым клочком земли, который евреям удалось приобрести в Риге. Посетим центр Рижского еврейского общества на ул. Сколас, когда там был Еврейский театр. Описание еврейской Риги будет не полным без посещения территории еврейского гетто и Румбулы. Румбула — это рижский Бабий Яр, страшное массовое захоронение еврейских мучеников. Расскажем о людях, которые укрывали евреев от фашистов, рискуя своей жизнью. Один из них-это Жанис Липке. Семьей Липке было спасено 50 евреев.

Часть экскурсии 🧭 мы проследуем на нашем комфортабельном автобусе 🚌. Продолжительность экскурсии около трех часов.