Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Еврейская Рига, тур по местам истории

Гид S.
Гид S. – Гид из Сигулды
Еврейская Рига, тур по местам истории
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • €54 за человека

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Еврейская Рига, тур по местам истории
Еврейская Рига, тур по местам истории
Наша экскурсия ⛳ начинается с восточной окраины Риги, с Московского форштадта.
В этой части города проживали в основном малоимущие староверы, православные и католики. Здесь и начинается история 📖 евреев города Риги, Московский форштадт стал первым районом их поселения. В городе появились синагоги, школы, еврейские общества. Мы осмотрим наиболее интересные объекты, связанные с историей еврейского народа в Риге. Это место, где была, хоральная синагога на ул. Гоголя, которая была уничтожена фашистами 4 июня 1941 года. Мы посетим синагогу на ул. Пейтавас в старом городе, а также старое еврейское кладбище. Старое еврейское кладбище, было первым клочком земли, который евреям удалось приобрести в Риге. Посетим центр Рижского еврейского общества на ул. Сколас, когда там был Еврейский театр. Описание еврейской Риги будет не полным без посещения территории еврейского гетто и Румбулы. Румбула — это рижский Бабий Яр, страшное массовое захоронение еврейских мучеников. Расскажем о людях, которые укрывали евреев от фашистов, рискуя своей жизнью. Один из них-это Жанис Липке. Семьей Липке было спасено 50 евреев.
Часть экскурсии 🧭 мы проследуем на нашем комфортабельном автобусе 🚌. Продолжительность экскурсии около трех часов.
Начало и место завершения
🚩 Sigulda
Еврейская Рига, тур по местам истории
Еврейская Рига, тур по местам истории
Еврейская Рига, тур по местам истории

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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