Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Рига — модерн (югендстиль, Art Nouveau) (от 2 до 3 часов) 40 процентов зданий в центре Риги построены в югендстиле, это больше чем в других городах Европы, к тому же те, кто понимает в архитектуре и искусстве, считает, что именно рижский модерн обладает выразительностью особой силы и масштаба. Чтобы сохранить для будущих поколений архитектуру Вецриги, рижские деревянные домики и строения югендстиля, исторический центр Риги включен в список охраняемых культурных памятников ЮНЕСКО. Югендстиль (Jugendstil в Германии, Art Noveau во Франции, modernismo в Испании, Sezessionsstil в Австрии, Stile Liberty или Stile Floreale в Италии) в Европе появился на рубеже 19 и 20 веков и свое победное шествие продолжил вплоть до Первой мировой войны. Мы посетим уникальный в Европе район стиля модерн в Риге — улицы Альберта, Элизабетес, Стрелниеку … Рига по праву считается одной из метрополий европейского модерна. Благодаря своей декоративной красочности работы архитекторов Михаила Эйзенштейна (отца Сергея Эйзенштейна), Эйжена Лаубе, Вильгельма Бокслафа, Константина Пекшена и других являются настоящими жемчужинами этого стиля, «музыкой в камне»

Я познакомлю Вас с историей 📖 модерна, который развивался в Риге, культурном, научном и промышленном центре Российской империи, на рубеже XIX и XX веков.