Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Рига — модерн

Гид S.
Гид S. – Гид из Сигулды
Рига — модерн
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 14 человек

  • €32 за человека

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Рига — модерн
Рига — модерн
Рига — модерн (югендстиль, Art Nouveau) (от 2 до 3 часов) 40 процентов зданий в центре Риги построены в югендстиле, это больше чем в других городах Европы, к тому же те, кто понимает в архитектуре и искусстве, считает, что именно рижский модерн обладает выразительностью особой силы и масштаба. Чтобы сохранить для будущих поколений архитектуру Вецриги, рижские деревянные домики и строения югендстиля, исторический центр Риги включен в список охраняемых культурных памятников ЮНЕСКО. Югендстиль (Jugendstil в Германии, Art Noveau во Франции, modernismo в Испании, Sezessionsstil в Австрии, Stile Liberty или Stile Floreale в Италии) в Европе появился на рубеже 19 и 20 веков и свое победное шествие продолжил вплоть до Первой мировой войны. Мы посетим уникальный в Европе район стиля модерн в Риге — улицы Альберта, Элизабетес, Стрелниеку … Рига по праву считается одной из метрополий европейского модерна. Благодаря своей декоративной красочности работы архитекторов Михаила Эйзенштейна (отца Сергея Эйзенштейна), Эйжена Лаубе, Вильгельма Бокслафа, Константина Пекшена и других являются настоящими жемчужинами этого стиля, «музыкой в камне»
Я познакомлю Вас с историей 📖 модерна, который развивался в Риге, культурном, научном и промышленном центре Российской империи, на рубеже XIX и XX веков.
Начало и место завершения
🚩 Sigulda
Рига — модерн
Рига — модерн
Рига — модерн
Рига — модерн
Рига — модерн
Рига — модерн
Рига — модерн
Рига — модерн
Рига — модерн
Рига — модерн
Рига — модерн
Рига — модерн
Рига — модерн
Рига — модерн
Рига — модерн

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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