Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Советская Рига

Гид S.
Гид S. – Гид из Сигулды
Советская Рига
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €54 за человека

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Советская Рига
Советская Рига
Советская Рига — столица ⭐️ Латвийской Советской Социалистической Республики. Рига — крупнейший город 🏙️ Советской Прибалтики, экономический, научный, культурный, транспортный центр Советской Латвии, насчитывающий на 1990 год около 1 миллиона жителей. Во время экскурсии 🧭 мы увидим, что из богатого советского наследия сохранила современная Латвия. Мы с Вами посмотрим на мосты Риги, телецентр, Задвинье («Страуме», «ЖБК — 3», Памятник Освободителям, Дом Печати…), гостиницы «Даугава» и «Латвия», штаб Прибалтийского военного округа. По бывшей Ленинской улице доедем до зданий КГБ и театра «Дайлес». Далее отправимся к предприятиям «Саркана звайгзне», ВЭФ, Рижскому Вагоностроительному заводу. Осмотрим здания ФундаментальнойАкадемической библиотеки, «Альфы», Института Физкультуры, легендарнойРижской киностудии, больницы Гайлезерс… Проедем через жилые микрорайоныМежциемс, Пурвциемс, Плявниеки. Затем — Московское предместье, РКИИГА, Академия Наук и другие советские объекты.
Начало и место завершения
🚩 Sigulda
Советская Рига
Советская Рига
Советская Рига
Советская Рига
Советская Рига
Советская Рига
Советская Рига
Советская Рига
Советская Рига
Советская Рига
Советская Рига

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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