Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Советская Рига — столица ⭐️ Латвийской Советской Социалистической Республики. Рига — крупнейший город 🏙️ Советской Прибалтики, экономический, научный, культурный, транспортный центр Советской Латвии, насчитывающий на 1990 год около 1 миллиона жителей. Во время экскурсии 🧭 мы увидим, что из богатого советского наследия сохранила современная Латвия. Мы с Вами посмотрим на мосты Риги, телецентр, Задвинье («Страуме», «ЖБК — 3», Памятник Освободителям, Дом Печати…), гостиницы «Даугава» и «Латвия», штаб Прибалтийского военного округа. По бывшей Ленинской улице доедем до зданий КГБ и театра «Дайлес». Далее отправимся к предприятиям «Саркана звайгзне», ВЭФ, Рижскому Вагоностроительному заводу. Осмотрим здания ФундаментальнойАкадемической библиотеки, «Альфы», Института Физкультуры, легендарнойРижской киностудии, больницы Гайлезерс… Проедем через жилые микрорайоныМежциемс, Пурвциемс, Плявниеки. Затем — Московское предместье, РКИИГА, Академия Наук и другие советские объекты.