Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Предлагаем вечерний автобусный тур по красивейшим местам нашего города.

Если вы за день утомились, бродя по улочкам нашего города, то этот вечерний романтический тур, для вас. Вы увидите панораму города, в лучах зоходящего солнца, с левого берега реки Даугавы. На острове 🏝️ Кипсала, который находится почти в центре города, у вас будет возможность познакомиться с деревянной архитектурой. Мы проедемся по вечерним улицам, где вы сможете любоваться парками и архитектурой нашего города.

Нельзя не восхищаться Рижским модерном, в этом вы убедитесь сами, проезжая улицу Альберта, да и не только ее. Вы почувствуете глубину времени, смену эпох и желание еще раз вернуться в наш замечательный город 🏙️ вас!