Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Рига — поэма, застывшая в камне (автобусный тур)

Гид S.
Гид S. – Гид из Сигулды
Рига — поэма, застывшая в камне (автобусный тур)
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Рига — поэма, застывшая в камне (автобусный тур)
Рига — поэма, застывшая в камне (автобусный тур)
Предлагаем вечерний автобусный тур по красивейшим местам нашего города.
Если вы за день утомились, бродя по улочкам нашего города, то этот вечерний романтический тур, для вас. Вы увидите панораму города, в лучах зоходящего солнца, с левого берега реки Даугавы. На острове 🏝️ Кипсала, который находится почти в центре города, у вас будет возможность познакомиться с деревянной архитектурой. Мы проедемся по вечерним улицам, где вы сможете любоваться парками и архитектурой нашего города.
Нельзя не восхищаться Рижским модерном, в этом вы убедитесь сами, проезжая улицу Альберта, да и не только ее. Вы почувствуете глубину времени, смену эпох и желание еще раз вернуться в наш замечательный город 🏙️ вас!
Начало и место завершения
🚩 Sigulda

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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