Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Риге на автобусе

Гид S.
Гид S. – Гид из Сигулды
Обзорная экскурсия по Риге на автобусе
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Обзорная экскурсия по Риге на автобусе
Обзорная экскурсия по Риге на автобусе
С левого берега Даугавы мы с Вами рассмотрим классическую панораму Старого города, находящуюся под охраной ЮНЕСКО. В маршрут включены: Памятник Освободителям Риги, деревянная архитектура Кипсалы, рижское бульварное кольцо (одно из старейших в Европе), Христорождественнский Кафедральный собор, Памятник Свободы — спасенный от разрушения Верой Мухиной, Латвийская опера, Центральный рынок (крупнейший крытый рынок в северной Европе, расположенный в бывших ангарах для дирижаблей-цеппелинов).
По Вашему желанию поднимемся на обзорную площадку здания Академии Наук (построенно в 1958 году в стиле сталинского ампира). В маршрут включена прогулка 👣 по улицам с эксклюзивными домами стиля модерн. Я познакомлю Вас с историей 📖 Риги и отвечу на Ваши вопросы.
Ждем Вас с нетерпением у нас.
Начало и место завершения
🚩 Sigulda
Обзорная экскурсия по Риге на автобусе
Обзорная экскурсия по Риге на автобусе
Обзорная экскурсия по Риге на автобусе

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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