Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

С левого берега Даугавы мы с Вами рассмотрим классическую панораму Старого города, находящуюся под охраной ЮНЕСКО. В маршрут включены: Памятник Освободителям Риги, деревянная архитектура Кипсалы, рижское бульварное кольцо (одно из старейших в Европе), Христорождественнский Кафедральный собор, Памятник Свободы — спасенный от разрушения Верой Мухиной, Латвийская опера, Центральный рынок (крупнейший крытый рынок в северной Европе, расположенный в бывших ангарах для дирижаблей-цеппелинов).

По Вашему желанию поднимемся на обзорную площадку здания Академии Наук (построенно в 1958 году в стиле сталинского ампира). В маршрут включена прогулка 👣 по улицам с эксклюзивными домами стиля модерн. Я познакомлю Вас с историей 📖 Риги и отвечу на Ваши вопросы.

Ждем Вас с нетерпением у нас.