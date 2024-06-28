Мы прогуляемся по уютным улочкам Юрмалы.
Я расскажу о возникновении города-курорта, покажу улицу Йомас, мы увидим концертный зал «Дзинтари», храм в честь иконы Казанской Божьей Матери, полюбуемся очаровательными деревянными зданиями и узнаем о любимых местах знаменитых отдыхающих.
Я расскажу о возникновении города-курорта, покажу улицу Йомас, мы увидим концертный зал «Дзинтари», храм в честь иконы Казанской Божьей Матери, полюбуемся очаровательными деревянными зданиями и узнаем о любимых местах знаменитых отдыхающих.
Описание экскурсии
Что вас ждет Город Юрмала известен далеко за пределами Латвии. Чистый морской воздух, хвойный аромат, пешеходные прогулки по улицам курорта, пляжу, сосновому лесу благоприятно влияют на здоровье. Таких красивых дюн, такого чистого песка нет больше нигде. Во время экскурсии в Юрмале:
вы узнаете историю возникновения города-курорта, • прогуляетесь по знаменитой улице Йомас, • увидите концертный зал «Дзинтари», храм в честь иконы Казанской Божьей Матери — новую православную жемчужину Латвии. Юрмала — жемчужина деревянной архитектуры. В Юрмале наблюдается преобладание деревянных зданий, построенных в начале XX века. Фасады и крыши украшены деревянной кружевной резьбой, деревянными башенками и верандами. 408 зданийздесь являются памятниками архитектуры. Вы увидите деревянную архитектуру города-курорта, неповторимые виллы, украшенные башенками и кружевными фронтонами. Любимый кукорт творческих людей Город Юрмала с XIX века стал излюбленным местом отдыха творческих людей. Здесь отдыхали и работали великие русские писатели Иван Гончаров, Валерий Брюсов, Максим Горький, Дмитрий Писарев и другие. Природа здесь благоприятствует творчеству. Мы увидим места, связанные с творческой жизнью известного латышского поэта Райниса и его супруги поэтессы Аспазии. Важно знать На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде. В стоимость экскурсии включено:.
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
транспорт, • входные билеты в музеи, • обед.
ежедневно в светлое время суток
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мемориальную дачу Райниса и Аспазии в Майори
- Памятник Райнису у музея
- Сад Горна
- Памятник Райнису и Аспазии «Вороненок»
- Улицу Йомас
- Концертный зал «Дзинтари»
- Православный храм в честь иконы Казанской Божьей Матери
- Скульптуру Лачплесиса
- Черепаху в Майори
- Знаменитый Глобус в Дзинтари и многое другое
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт,
- Входные билеты в музеи,
- Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рига, центральный ж/д вокзал
Завершение: Юрмала, станция Майори
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Хочу выразить благодарность гиду Александре Волковой за великолепно проведённую экскурсию. Настолько увлечённо, интересно и грамотно была подана информация об истории Юрмалы, о разных эпохах, событиях, людях! Александра показала самые красивые
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E
Хочу выразить благодарность гиду Александре Волковой за великолепно проведённую экскурсию. Настолько увлечённо, интересно и грамотно была подана информация об истории Юрмалы, о разных эпохах, событиях, людях! Александра показала самые красивые
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J
Увлекательная прогулка с интересным гидом. Рекомендуем!
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