Как добраться до Масеру на самолёте
В Масеру 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Moshoeshoe International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Масеру
- Масеру MSUMoshoeshoe International Airport
Самые дешёвые билеты в Масеру из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|25.10.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|7 427
|1ч
|19.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|38 835
|23ч 20м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|41 760
|22ч 25м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|48 683
|20ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из Сеула
|59 740
|40ч 10м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇧🇩Дакки
|99 678
|56ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Масеру
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Масеру, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Лахор
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