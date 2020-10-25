Летим в Масеру

Как добраться до Масеру на самолёте

В Масеру 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Moshoeshoe International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Масеру

  1. Масеру MSU
    Moshoeshoe International Airport

Самые дешёвые билеты в Масеру из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
25.10.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга7 427
19.01.2021из 🇷🇺Москвы38 83523ч 20м (⇵2)
25.10.2020из 🇹🇷Стамбула41 76022ч 25м (⇵2)
25.10.2020из 🇮🇪Дублина48 68320ч 25м (⇵2)
13.10.2020из Сеула59 74040ч 10м (⇵2)
25.10.2020из 🇧🇩Дакки99 67856ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Масеру, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Лахор

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