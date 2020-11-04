Как добраться до Шарджи на самолёте
В Шардже 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sharjah International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Шарджи
- Шарджа SHJSharjah International Airport
Самые дешёвые билеты в Шарджу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|04.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|6 577
|4ч 25м
|12.11.2020
|из 🇮🇳Кочина
|7 224
|4ч
|18.01.2021
|из 🇹🇷Антальи
|7 906
|17ч 15м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇹🇷Измира
|8 096
|8ч 30м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇮🇳Джайпура
|8 104
|3ч 15м
|17.03.2021
|из 🇮🇳Ченная
|8 146
|4ч 20м
|11.11.2020
|из 🇹🇷Анкары
|8 253
|11ч 30м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇮🇳Кожикоде
|8 260
|3ч 55м
|19.10.2020
|из 🇮🇳Ахмадабада
|8 268
|2ч 50м
|10.11.2020
|из 🇹🇷Даламана
|8 368
|17ч (⇵1)
|19.03.2021
|из 🇮🇳Коямпуттура
|8 412
|4ч
|04.11.2020
|из 🇮🇳Тривандрама
|8 460
|4ч 35м
|09.11.2020
|из 🇹🇷Аданы
|8 513
|25ч 30м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|8 732
|18ч 5м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|8 808
|3ч 50м
|25.11.2020
|из 🇹🇷Газиантепа
|8 905
|10ч 15м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇳Хайдарабада
|9 218
|4ч
|17.10.2020
|из 🇮🇳Индора
|9 508
|28ч 50м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇹🇷Кайсери
|9 633
|8ч 55м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇮🇳Варанаси
|9 745
|26ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇳Гоа
|9 793
|21ч 30м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇹🇷Коньи
|9 895
|14ч 5м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇳Патны
|10 092
|17ч 5м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|10 114
|26ч 20м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇳Горакхпура
|10 153
|20ч 5м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇳Калькутты
|10 216
|4ч
|18.10.2020
|из 🇮🇳Бхубанешвара
|10 217
|18ч 30м (⇵1)
|08.02.2021
|из 🇨🇾Никосии
|10 222
|8ч 55м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|10 503
|1ч 45м
|01.01.2021
|из 🇮🇳Каннура
|10 558
|3ч 55м
|16.10.2020
|из 🇮🇳Лакхнау
|10 703
|23ч (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|10 706
|10ч 40м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇳Мангалура
|10 716
|26ч 55м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇳Бангалора
|10 861
|10ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇳Тируччираппалли
|10 876
|22ч (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇮🇳Амритсара
|10 896
|26ч 40м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|10 957
|13ч 35м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇳Гувахати
|11 034
|17ч (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|11 414
|10ч 45м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|11 569
|9ч 35м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇮🇳Чандигарха
|11 607
|20ч 50м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|11 765
|13ч 50м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|11 820
|38ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|11 915
|11ч 35м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇵🇰Карачей
|11 924
|2ч 10м
|01.11.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|12 040
|20ч 5м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|12 132
|21ч 40м (⇵2)
|22.03.2021
|из 🇷🇴Бухареста
|12 170
|30ч 20м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|12 216
|22ч 10м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|12 232
|20ч 50м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|12 232
|37ч 30м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|12 332
|26ч 30м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇵🇰Мултана
|12 413
|2ч 55м
|13.11.2020
|из 🇵🇱Катовице
|12 423
|31ч 25м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|12 432
|9ч 45м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|12 436
|8ч 55м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇵🇰Пешавара
|12 570
|3ч 15м
|03.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|12 609
|28ч 25м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|12 621
|1ч 15м
|08.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|12 685
|12ч 35м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇳Аурангабада
|12 690
|14ч 40м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|12 743
|28ч (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇸Белграда
|12 752
|10ч 50м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|12 825
|38ч 10м (⇵2)
|21.01.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|12 933
|11ч 15м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|12 952
|8ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|13 084
|14ч 15м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|13 145
|36ч 30м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|13 175
|27ч 25м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|13 179
|3ч 45м
|25.10.2020
|из 🇵🇰Лахора
|13 254
|3ч 25м
|11.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|13 278
|9ч 5м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|13 301
|38ч 15м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇵🇰Фейсалабада
|13 335
|3ч 15м
|09.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|13 389
|26ч 45м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Перми
|13 435
|32ч 5м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|13 438
|33ч 40м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇵🇰Сиялкот
|13 448
|3ч 45м
|31.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|13 459
|3ч 15м
|15.01.2021
|из 🇺🇦Львова
|13 462
|27ч 50м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|13 555
|29ч 5м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|13 617
|30ч 35м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|13 634
|21ч 5м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|13 639
|26ч 10м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|13 663
|33ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇸🇩Хартума
|13 670
|3ч 50м
|28.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|13 695
|37ч 35м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|13 721
|28ч (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|13 721
|18ч 55м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|13 731
|36ч 25м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|13 780
|4ч 40м
|24.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|13 805
|41ч 40м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇵🇱Кракова
|13 815
|58ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|13 816
|39ч 20м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇬🇷Салоников
|13 833
|26ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|13 834
|27ч 25м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|13 835
|48ч 50м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|13 876
|27ч 25м (⇵2)
|13.12.2020
|из 🇷🇺Сургута
|13 924
|21ч 5м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|13 924
|28ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Шарджи
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Шарджи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Александрия, Бейрут, Каир, Дакка и Хайдарабад
- 28.10.202007.12.2020
- 05.12.202004.02.2021
- 04.11.202012.12.2020
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