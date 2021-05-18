Полезная информация о Масеру
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Местное время в Масеру
20:1457
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇸 Лесото
|Название города
|Масеру
|По-английски
|Maseru
|Это столица
|Масеру является столицей Лесото
|Население города
|118 355 чел.
|Аэропорт
|Масеру MSU
|Часовой пояс
|Africa/Maseru
|Средняя высота
|1 552 м. от уровня моря
Где находится Масеру на карте
Масеру
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