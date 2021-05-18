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Полезная информация о Масеру

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Местное время в Масеру
20:1457
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇸 Лесото
Название городаМасеру
По-английскиMaseru
Это столицаМасеру является столицей Лесото
Население города118 355 чел.
АэропортМасеру MSU
Часовой поясAfrica/Maseru
Средняя высота1 552 м. от уровня моря

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Масеру

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