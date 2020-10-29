Как добраться до Рима на самолёте
В Риме 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Рима
- Чампино CIACiampino-G. B. Pastine International Airport
- Фьюмичино FCOLeonardo da Vinci-Fiumicino Airport
Самые дешёвые билеты в Рим из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|29.10.2020
|из 🇮🇹Бари
|462
|1ч 10м
|17.11.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|463
|1ч 10м
|25.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|693
|1ч 40м
|26.10.2020
|из 🇮🇹Катании
|725
|1ч 35м
|16.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|728
|2ч 45м
|28.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|810
|1ч 55м
|18.12.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|816
|2ч 5м
|14.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|906
|1ч 50м
|18.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|908
|1ч 55м
|24.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|940
|1ч 55м
|17.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|940
|1ч 50м
|22.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|948
|2ч 15м
|30.10.2020
|из 🇮🇹Бриндизи
|954
|1ч 15м
|20.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 000
|20ч 10м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|1 002
|2ч 25м
|18.12.2020
|из 🇷🇴Бакэу
|1 005
|2ч 15м
|21.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|1 012
|1ч 25м
|27.10.2020
|из 🇮🇹Палермо
|1 153
|1ч 15м
|09.11.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|1 158
|1ч 35м
|20.11.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|1 206
|1ч 35м
|13.01.2021
|из 🇺🇦Львова
|1 250
|2ч 10м
|27.09.2021
|из 🇺🇦Одессы
|1 253
|2ч 40м
|20.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|1 270
|19ч 15м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇬🇷Салоников
|1 274
|1ч 40м
|20.11.2020
|из 🇮🇹Венеции
|1 294
|5ч 45м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|1 363
|2ч 10м
|16.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|1 378
|3ч 45м
|30.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 502
|2ч 25м
|13.11.2020
|из 🇵🇱Кракова
|1 598
|2ч
|06.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|1 603
|18ч 20м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|1 604
|2ч
|13.11.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|1 639
|2ч
|17.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|1 817
|17ч 30м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|1 820
|3ч
|20.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|1 847
|11ч 40м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇮🇹Турина
|1 907
|9ч 35м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|1 995
|31ч (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|2 001
|12ч 10м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|2 003
|2ч 40м
|18.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|2 039
|15ч 10м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇮🇹Пизы
|2 044
|6ч 15м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|2 164
|42ч 25м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇵🇱Катовице
|2 168
|19ч 20м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|2 196
|16ч 50м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇬🇷Миконоса
|2 226
|29ч 5м (⇵1)
|09.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|2 254
|24ч 10м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|2 257
|3ч 15м
|08.11.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|2 265
|13ч 30м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|2 270
|2ч 25м
|02.11.2020
|из 🇮🇹Генуя
|2 275
|13ч 40м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|2 303
|21ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|2 318
|37ч 30м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|2 343
|28ч 20м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|2 344
|24ч 30м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|2 357
|12ч 45м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇪🇸Севильи
|2 361
|2ч 30м
|10.12.2020
|из 🇮🇹Ламеции-Терме
|2 361
|21ч 30м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|2 362
|10ч 10м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇮🇹Триеста
|2 363
|11ч 50м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|2 369
|8ч 55м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|2 428
|44ч 50м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇸🇰Братиславы
|2 453
|11ч 30м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|2 457
|2ч 30м
|27.11.2020
|из 🇵🇱Познани
|2 522
|21ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|2 610
|37ч 55м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇵🇱Щецина
|2 637
|13ч 55м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Лилль
|2 671
|7ч 25м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇪🇸Бильбао
|2 700
|20ч 20м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|2 735
|33ч 35м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇪🇸Жироны
|2 816
|23ч 30м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇴Яссы
|2 819
|13ч 5м (⇵1)
|26.01.2021
|из 🇫🇷Ниццы
|2 828
|1ч 10м
|02.05.2021
|из 🇬🇪Кутаиси
|2 851
|3ч 55м
|23.12.2020
|из 🇵🇹Порту
|2 881
|14ч 15м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|2 906
|24ч 10м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|2 907
|38ч 25м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|2 918
|37ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇬🇧Глазго
|2 918
|16ч 5м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇯🇴Акабе
|2 919
|19ч 10м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇮🇹Вероны
|2 998
|13ч 40м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇲🇦Рабата
|3 004
|37ч 5м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇨🇭Базеля
|3 008
|1ч 35м
|16.11.2020
|из 🇮🇹Альгеро
|3 009
|35ч 5м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|3 054
|28ч 5м (⇵2)
|18.06.2021
|из 🇩🇪Мюнхена
|3 056
|10ч 15м (⇵1)
|12.06.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|3 128
|8ч 25м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 171
|25ч 10м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇮🇹Реджо-ди-Калабрии
|3 207
|1ч 15м
|28.10.2020
|из 🇦🇱Тираны
|3 354
|24ч 45м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇮🇹Пескары
|3 360
|14ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇬🇧Бристоля
|3 363
|6ч 30м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇬🇷Ханьи
|3 402
|26ч 25м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇮🇹Пармы
|3 462
|11ч 20м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|3 526
|25ч 25м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇪🇸Овьедо
|3 535
|44ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇬🇷Корфу
|3 639
|26ч 15м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|3 645
|35ч 50м (⇵2)
|16.04.2021
|из 🇷🇴Сучавы
|3 673
|14ч (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇬🇷Коса
|3 733
|20ч 45м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|3 809
|12ч 35м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Рима
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Рима, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бухарест, Стамбул, Краснодар, Санкт-Петербург и Лагос
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