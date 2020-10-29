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Летим в Рим

Как добраться до Рима на самолёте

В Риме 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Рима

  1. Чампино CIA
    Ciampino-G. B. Pastine International Airport
  2. Фьюмичино FCO
    Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport

Самые дешёвые билеты в Рим из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
29.10.2020из 🇮🇹Бари4621ч 10м
17.11.2020из 🇮🇹Кальяри4631ч 10м
25.10.2020из 🇦🇹Вены6931ч 40м
26.10.2020из 🇮🇹Катании7251ч 35м
16.10.2020из 🇺🇦Киева7282ч 45м
28.10.2020из 🇵🇱Вроцлава8101ч 55м
18.12.2020из 🇷🇴Бухареста8162ч 5м
14.10.2020из 🇪🇸Барселоны9061ч 50м
18.10.2020из 🇬🇷Афин9081ч 55м
24.10.2020из 🇩🇪Кёльна9401ч 55м
17.10.2020из 🇨🇿Праги9401ч 50м
22.11.2020из 🇵🇱Варшавы9482ч 15м
30.10.2020из 🇮🇹Бриндизи9541ч 15м
20.11.2020из 🇮🇹Милана1 00020ч 10м (⇵1)
14.10.2020из 🇪🇸Мадрида1 0022ч 25м
18.12.2020из 🇷🇴Бакэу1 0052ч 15м
21.10.2020из 🇫🇷Марселя1 0121ч 25м
27.10.2020из 🇮🇹Палермо1 1531ч 15м
09.11.2020из 🇭🇺Будапешта1 1581ч 35м
20.11.2020из 🇲🇹Валлетты1 2061ч 35м
13.01.2021из 🇺🇦Львова1 2502ч 10м
27.09.2021из 🇺🇦Одессы1 2532ч 40м
20.10.2020из 🇮🇹Болоньи1 27019ч 15м (⇵1)
10.11.2020из 🇬🇷Салоников1 2741ч 40м
20.11.2020из 🇮🇹Венеции1 2945ч 45м (⇵1)
25.10.2020из 🇧🇪Брюсселя1 3632ч 10м
16.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива1 3783ч 45м
30.10.2020из 🇬🇧Лондона1 5022ч 25м
13.11.2020из 🇵🇱Кракова1 598
06.11.2020из 🇫🇷Парижа1 60318ч 20м (⇵1)
19.10.2020из 🇩🇪Берлина1 604
13.11.2020из 🇪🇸Валенсии1 639
17.10.2020из 🇮🇹Неаполя1 81717ч 30м (⇵1)
07.12.2020из 🇵🇹Лиссабона1 820
20.11.2020из 🇱🇹Вильнюса1 84711ч 40м (⇵1)
23.11.2020из 🇮🇹Турина1 9079ч 35м (⇵1)
10.11.2020из 🇳🇱Эйндховена1 99531ч (⇵2)
16.10.2020из 🇸🇪Стокгольм2 00112ч 10м (⇵1)
30.11.2020из 🇬🇧Манчестера2 0032ч 40м
18.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа2 03915ч 10м (⇵1)
24.10.2020из 🇮🇹Пизы2 0446ч 15м (⇵1)
22.10.2020из 🇧🇬Софии2 16442ч 25м (⇵2)
04.11.2020из 🇵🇱Катовице2 16819ч 20м (⇵2)
15.10.2020из 🇩🇪Гамбурга2 19616ч 50м (⇵1)
24.10.2020из 🇬🇷Миконоса2 22629ч 5м (⇵1)
09.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга2 25424ч 10м (⇵1)
15.12.2020из 🇲🇦Марракеша2 2573ч 15м
08.11.2020из 🇬🇧Бирмингема2 26513ч 30м (⇵1)
05.12.2020из 🇲🇩Кишинёва2 2702ч 25м
02.11.2020из 🇮🇹Генуя2 27513ч 40м (⇵1)
08.11.2020из 🇩🇪Меммингена2 30321ч 50м (⇵1)
25.10.2020из 🇵🇱Гданьска2 31837ч 30м (⇵2)
26.10.2020из 🇪🇸Аликанте2 34328ч 20м (⇵1)
17.11.2020из 🇺🇦Харькова2 34424ч 30м (⇵2)
30.10.2020из 🇪🇪Таллина2 35712ч 45м (⇵1)
04.12.2020из 🇪🇸Севильи2 3612ч 30м
10.12.2020из 🇮🇹Ламеции-Терме2 36121ч 30м (⇵2)
30.10.2020из 🇪🇸Малаги2 36210ч 10м (⇵1)
22.10.2020из 🇮🇹Триеста2 36311ч 50м (⇵1)
03.11.2020из 🇳🇴Осло2 3698ч 55м (⇵1)
25.10.2020из 🇱🇻Риги2 42844ч 50м (⇵2)
02.11.2020из 🇸🇰Братиславы2 45311ч 30м (⇵1)
22.11.2020из 🇩🇰Копенгагена2 4572ч 30м
27.11.2020из 🇵🇱Познани2 52221ч 55м (⇵2)
17.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне2 61037ч 55м (⇵2)
01.12.2020из 🇵🇱Щецина2 63713ч 55м (⇵1)
08.11.2020из 🇫🇷Лилль2 6717ч 25м (⇵1)
17.10.2020из 🇪🇸Бильбао2 70020ч 20м (⇵1)
30.10.2020из 🇪🇸Тенерифе2 73533ч 35м (⇵2)
13.10.2020из 🇪🇸Жироны2 81623ч 30м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇴Яссы2 81913ч 5м (⇵1)
26.01.2021из 🇫🇷Ниццы2 8281ч 10м
02.05.2021из 🇬🇪Кутаиси2 8513ч 55м
23.12.2020из 🇵🇹Порту2 88114ч 15м (⇵1)
31.10.2020из 🇱🇹Каунаса2 90624ч 10м (⇵1)
08.12.2020из 🇷🇺Москвы2 90738ч 25м (⇵2)
20.10.2020из 🇮🇪Дублина2 91837ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇬🇧Глазго2 91816ч 5м (⇵1)
12.11.2020из 🇯🇴Акабе2 91919ч 10м (⇵2)
22.10.2020из 🇮🇹Вероны2 99813ч 40м (⇵1)
31.10.2020из 🇲🇦Рабата3 00437ч 5м (⇵2)
26.12.2020из 🇨🇭Базеля3 0081ч 35м
16.11.2020из 🇮🇹Альгеро3 00935ч 5м (⇵2)
22.11.2020из 🇬🇪Тбилиси3 05428ч 5м (⇵2)
18.06.2021из 🇩🇪Мюнхена3 05610ч 15м (⇵1)
12.06.2021из 🇳🇱Амстердама3 1288ч 25м (⇵1)
30.10.2020из 🇹🇷Стамбула3 17125ч 10м (⇵1)
22.10.2020из 🇮🇹Реджо-ди-Калабрии3 2071ч 15м
28.10.2020из 🇦🇱Тираны3 35424ч 45м (⇵2)
27.10.2020из 🇮🇹Пескары3 36014ч 25м (⇵2)
11.11.2020из 🇬🇧Бристоля3 3636ч 30м (⇵1)
17.10.2020из 🇬🇷Ханьи3 40226ч 25м (⇵1)
19.10.2020из 🇮🇹Пармы3 46211ч 20м (⇵2)
31.10.2020из 🇫🇮Хельсинки3 52625ч 25м (⇵1)
13.11.2020из 🇪🇸Овьедо3 53544ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇬🇷Корфу3 63926ч 15м (⇵2)
15.10.2020из 🇲🇪Подгорицы3 64535ч 50м (⇵2)
16.04.2021из 🇷🇴Сучавы3 67314ч (⇵1)
15.10.2020из 🇬🇷Коса3 73320ч 45м (⇵1)
23.10.2020из 🇪🇸Ласа-Пальмаса3 80912ч 35м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Рима, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бухарест, Стамбул, Краснодар, Санкт-Петербург и Лагос

Авиакомпании которые летают из аэропортов Рима

Все дороги ведут в Рим — Сердце Италии
Все дороги ведут в Рим — Сердце Италии