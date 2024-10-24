3 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Еврейское наследие Вильнюса
Начало: Kaunas
24 окт в 09:00
25 окт в 09:00
€64 за человека
1 час
Мини-группа
до 8 чел.
Ужупис (Заречье) - республика в республике
Начало: Kaunas
24 окт в 09:00
25 окт в 09:00
€54 за человека
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Курганы в Кернаве
Начало: Kaunas
24 окт в 09:00
25 окт в 09:00
€86 за человека
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Старый город Вильнюса. История продолжается
Начало: Kaunas
24 окт в 09:00
25 окт в 09:00
€50 за человека
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Зимняя сказка Вильнюса
Начало: Kaunas
24 окт в 09:00
25 окт в 09:00
€54 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каунасу в категории «Групповые»
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