Обаяние Каунаса раскрывается шаг за шагом от Каунасского замка до опьяняющей панорамы города, которая открывается с террасы на крыше костёла.

По дороге мы с Вами полюбуемся жемчужинами уютного Старого города Каунаса: Каунасской Ратушей — известной как «Белый лебедь», Домом Перуна, башнями храмов.

Центральная улица Старого города плавно переходит в знаменитую аллею Лайсвес (Свободы). Именно тут начинается новая часть истории 📖 Каунаса — уже как временной столицы ⭐️ Литвы, в которой находит свое отражение межвоенная архитектура арт-деко, где дух свободы увековечен в памяти и памятниках.

Прекрасное приключение — подъём на одном из старейших работающих фуникулёров на гору Жалякалнио — исторический район Каунаса, где и раньше, и теперь живут «сливки» общества.

Посещая Каунас, нельзя обойти стороной галерею уникального и гениального литовского художника и композитора Константина Микалоюса Чюрлёниса. Рекомендуем!

Единственный в мире музей 🖼 Чертей так же находится в Каунасе. Его Вы можете посетить после тура.