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Каунас — это кAунас

Vilnius I.
Vilnius I. – Гид из Каунаса
Каунас — это кAунас
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Каунас — это кAунас
Каунас — это кAунас

Что вы увидите

  • Каунасскую Ратушу
  • Дом Перуна
  • башни храмов
  • Лайсвес
  • гора Жалякалнио
  • галерея Чюрлёниса
Обаяние Каунаса раскрывается шаг за шагом от Каунасского замка до опьяняющей панорамы города, которая открывается с террасы на крыше костёла.
По дороге мы с Вами полюбуемся жемчужинами уютного Старого города Каунаса: Каунасской Ратушей — известной как «Белый лебедь», Домом Перуна, башнями храмов.
Центральная улица Старого города плавно переходит в знаменитую аллею Лайсвес (Свободы). Именно тут начинается новая часть истории 📖 Каунаса — уже как временной столицы ⭐️ Литвы, в которой находит свое отражение межвоенная архитектура арт-деко, где дух свободы увековечен в памяти и памятниках.
Прекрасное приключение — подъём на одном из старейших работающих фуникулёров на гору Жалякалнио — исторический район Каунаса, где и раньше, и теперь живут «сливки» общества.
Посещая Каунас, нельзя обойти стороной галерею уникального и гениального литовского художника и композитора Константина Микалоюса Чюрлёниса. Рекомендуем!
Единственный в мире музей 🖼 Чертей так же находится в Каунасе. Его Вы можете посетить после тура.
Что входит
  • траспорт (если клиента встречают в Каунасе)
  • гид
Что не входит
  • 145 евро — перезд Вильнюс-Каунас-Вильнюс на автомобиле или микро-автобусе с гидом
  • 4 евро/чел. — билет в галерию М. К. Чюрлениса (не обязательно)
  • 2 евро/чел. — билет в музей Чертей (не обязательно)
  • 0, 5 евро/чел. — фуникулер (в одну сторону)
  • 2, 4 евро/чел. — лифт на крышу костела Воскресения Христа (лестницой дешевле)
  • 2 евро/чел. — терраса на крыше монастыря Йезуитов (не обязательно)
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 По договоренности
Каунас — это кAунас
Каунас — это кAунас

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Vilnius I.
Vilnius I.
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