Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Еврейское наследие Вильнюса

Гид S.
Гид S. – Гид из Каунаса
Еврейское наследие Вильнюса
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Еврейское наследие Вильнюса
Еврейское наследие Вильнюса
Евреи в Литве живут уже более 700 лет. В течение этого периода времени они создали богатую и разнообразную культуру. В Вильнюсе жили и работали известные иудейские ученые и раввины. Не зря Вильнюс называли «Северным Иерусалимом».
Трагедия Второй мировой войны — Холокост — оставили свои глубокие черные следы. Но и сейчас можно найти следы подлинной еврейской культуры, вновь созданные памятные знаки, работающие культурные центры, синагогу.

Эту экскурсию ⛳ составляют 2 части (можно заказывать каждую отдельно):

    Начало и место завершения
    🚩 Kaunas
    Еврейское наследие Вильнюса
    Еврейское наследие Вильнюса
    Еврейское наследие Вильнюса
    Еврейское наследие Вильнюса
    Еврейское наследие Вильнюса
    Еврейское наследие Вильнюса

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    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
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    Гид S.
    Гид S.
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