Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Вильнюсу повезло, что во всех войнах и пожарах осталась не разорённой большая часть Старого города. Это исключительное место в долине на слиянии рек Нерис и Вильня. Здесь, как инесколько столетий назад, жизнь города пульсирует своей магией, красотой и конечно — любовью. Вильнюс принимает в свои объятья всех, кто умеет чувствовать, создавать, жить!
Приглашаем на 2-х часовую обзорную пешеходную экскурсию ⛳ по Старому городу Вильнюса!
Прогулку по Старому городу мы с вами начнём в самом сердце Вильнюса — долине Швянтарагис, а закончим её у чудотворного образа Мадонны во Вратах Зари. Вы увидите главныe символы города, архитектурные и исторические достопримечательности 🏛️, самые красивые 🤩 его улицы и перспективы:
Мы постараемся показать Вам и другие интересные объекты, сегодняшнюю жизнь города и горожан, а так-же провести Вас теми тропами, которыми не ходят массовые туристы.
Надеемся, что это Ваше первое знакомство со столицей ⭐️ Литвы послужит импульсом для познания Вильнюса ещё поглубже и шире.
Начало и место завершения
🚩 Kaunas
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.