Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Вильнюсу повезло, что во всех войнах и пожарах осталась не разорённой большая часть Старого города. Это исключительное место в долине на слиянии рек Нерис и Вильня. Здесь, как инесколько столетий назад, жизнь города пульсирует своей магией, красотой и конечно — любовью. Вильнюс принимает в свои объятья всех, кто умеет чувствовать, создавать, жить!

Приглашаем на 2-х часовую обзорную пешеходную экскурсию ⛳ по Старому городу Вильнюса!

Прогулку по Старому городу мы с вами начнём в самом сердце Вильнюса — долине Швянтарагис, а закончим её у чудотворного образа Мадонны во Вратах Зари. Вы увидите главныe символы города, архитектурные и исторические достопримечательности 🏛️, самые красивые 🤩 его улицы и перспективы: