Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Старый город Вильнюса. История продолжается...

Гид S.
Гид S. – Гид из Каунаса
Старый город Вильнюса.

История продолжается...
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Старый город Вильнюса. История продолжается...
Вильнюсу повезло, что во всех войнах и пожарах осталась не разорённой большая часть Старого города. Это исключительное место в долине на слиянии рек Нерис и Вильня. Здесь, как инесколько столетий назад, жизнь города пульсирует своей магией, красотой и конечно — любовью. Вильнюс принимает в свои объятья всех, кто умеет чувствовать, создавать, жить!
Приглашаем на 2-х часовую обзорную пешеходную экскурсию ⛳ по Старому городу Вильнюса!

Прогулку по Старому городу мы с вами начнём в самом сердце Вильнюса — долине Швянтарагис, а закончим её у чудотворного образа Мадонны во Вратах Зари. Вы увидите главныe символы города, архитектурные и исторические достопримечательности 🏛️, самые красивые 🤩 его улицы и перспективы:

  • Мы постараемся показать Вам и другие интересные объекты, сегодняшнюю жизнь города и горожан, а так-же провести Вас теми тропами, которыми не ходят массовые туристы.
  • Надеемся, что это Ваше первое знакомство со столицей ⭐️ Литвы послужит импульсом для познания Вильнюса ещё поглубже и шире.
Начало и место завершения
🚩 Kaunas

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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