Всё о Паневежисе

Полезная информация о Паневежисе

Что нужно знать о Паневежисе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Паневежисе
21:1532
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇹 Литва
Название городаПаневежис
По-английскиPanevezys
Столица регионаПаневежис является столицей региона
Население города117 395 чел.
АэропортПаневежис PNV (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Vilnius
Средняя высота52 м. от уровня моря

Где находится Паневежис на карте