Полезная информация о Паневежисе
Что нужно знать о Паневежисе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Паневежисе
21:1532
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇹 Литва
|Название города
|Паневежис
|По-английски
|Panevezys
|Столица региона
|Паневежис является столицей региона
|Население города
|117 395 чел.
|Аэропорт
|Паневежис PNV (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Vilnius
|Средняя высота
|52 м. от уровня моря