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Флаг Литвы
Флаг Литвы
НазваниеЛитва
Эмодзи флаг🇱🇹
Полное названиеЛитовская Республика
По-английскиLithuania
СтолицаВильнюс
ГородаСписок городов
Фотографии15 фото
ВалютаЕвро
Площадь65 200 км²
Население2 888 558 чел.
Телефонный код+370
Код ISOLT
Основной домен.LT
Соседние страны🇱🇻 Латвия🇵🇱 Польша🇷🇺 Россия🇧🇾 Беларусь

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за чел.
Вас ждет пешеходная прогулка по must-see достопримечательностям Вильнюса с местным гидом. Вы можете самостоятельно выбрать маршрут в зависимости от то...
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Фотографии

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