Полезная информация о Литве
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Флаг Литвы
|Название
|Литва
|Эмодзи флаг
|🇱🇹
|Полное название
|Литовская Республика
|По-английски
|Lithuania
|Столица
|Вильнюс
|Города
|Список городов
|Фотографии
|15 фото
|Валюта
|Евро
|Площадь
|65 200 км²
|Население
|2 888 558 чел.
|Телефонный код
|+370
|Код ISO
|LT
|Основной домен
|.LT
|Соседние страны
|🇱🇻 Латвия🇵🇱 Польша🇷🇺 Россия🇧🇾 Беларусь
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