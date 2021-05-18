Полезная информация о Шяуляе
Что нужно знать о Шяуляе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шяуляе
23:4946
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇹 Литва
|Название города
|Шяуляй
|По-английски
|Siauliai
|Столица региона
|Шяуляй является столицей региона
|Население города
|130 587 чел.
|Аэропорт
|Шауляй SQQ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Vilnius
|Средняя высота
|129 м. от уровня моря