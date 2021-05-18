Всё о Шяуляе

Полезная информация о Шяуляе

Что нужно знать о Шяуляе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шяуляе
23:4946
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇹 Литва
Название городаШяуляй
По-английскиSiauliai
Столица регионаШяуляй является столицей региона
Население города130 587 чел.
АэропортШауляй SQQ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Vilnius
Средняя высота129 м. от уровня моря

Где находится Шяуляй на карте