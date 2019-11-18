6 отзывов оставили туристы

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Баальбек — гордость Древнего Рима

Погрузиться в историю Финикии, открыть тайны древних строителей и осознать величие этой земли

5
6 отзывов
Оксана
Оксана – Гид из Бейрута
Баальбек — наиболее значимая и поражающая мощью достопримечательность 🏛️ за пределами Бейрута.

Здесь вы прикоснетесь к наследию Финикии и великой Римской империи.

Узнаете невероятные теории создания комплекса, побродите по внушительным развалинам храмов, погрузитесь в культуру древних цивилизаций и услышите о тайнах Города Солнца.

А дополнят путешествие прогулка 👣 по городу Анжар, дегустация ливанского вина и рассказы о традициях страны.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €250 за экскурсию

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Баальбек — гордость Древнего Рима
Баальбек — гордость Древнего Рима

Что вас ожидает

Древний город 🏙️, подаренный Клеопатре, и наследие Финикии
Из Бейрута через горный перевал путь лежит в Баальбек — комплекс храмов, который часто сравнивают с Египетскими пирамидами. При этом каменные блоки здесь в разы больше по размеру и весу! Вы разберетесь в секретах комплекса и исследуете грандиозные руины местных достопримечательностей:

  • храма Юпитера — самого большого из построенных в эпоху Римской империи;
  • храма Бахуса — самого хорошо сохранившегося сооружения;
  • храма Венеры в форме раковины и площади с жертвенным алтарем.

Я расскажу о теориях возникновения Баальбека: официальной, легендарной и даже внеземной. И конечно, здесь, в центре древней Финикии, вы познакомитесь с ее историей 📖 и культурой, изучая общее собрание артефактов Баальбека, экспонаты музеев загробного мира и арабского времени.

Живописные улицы Анжара и дегустация ливанского вина
На обратной дороге заедем в один из первых мусульманских городов — Анжар. Гуляя по его улочкам, вы узнаете о великой династии Омаядов и о расцвете Анжара как огромного караван-сарая на перекрестке торговых путей, а также полюбуетесь сохранившимися фрагментами резиденции халифа на фоне гор ⛰️.

Финальным штрихом станет винодельня «Ксара», где вы попробуете лучшие ливанские вина и пройдете по погребам-пещерам, которые использовались для хранения вин еще древними римлянами.

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле и привезу обратно.
  • Экскурсия проводится на автомобиле 🚘 Volkswagen Tiguan. Транспортные расходы включены в стоимость. Есть кресло для детей до года и до 7 лет.
  • В стоимость не включены входные билеты: Баальбек — 10$ с человека, Анжар — 6$ с человека.
  • Стандартная дегустация вина проводится бесплатно.
  • Предусмотрено время для обеда.
Баальбек — гордость Древнего Рима
Баальбек — гордость Древнего Рима
Баальбек — гордость Древнего Рима
Баальбек — гордость Древнего Рима
Баальбек — гордость Древнего Рима
Баальбек — гордость Древнего Рима
Баальбек — гордость Древнего Рима
Баальбек — гордость Древнего Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Я живу в Ливане с 2007 года. За это время успела полюбить эту страну и называю её своим вторым домом. Сначала с удовольствием путешествовала по стране, а с 2010 года туризм стал моей профессией. Я лицензированный гид и работаю на ведущие турфирмы Ливана. Я встречаю гостей и в зависимости от их пожеланий составляю программы. Специализируюсь на историческом туризме, хотя могу организовать гастрономические, паломнические, экотуры, а также посоветую, где лучше заняться шопингом.
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6 отзывов оставили туристы

18 ноября 2019
Все прошло хорошо, нам очень понравился маршрут, гид и экскурсия.
Ольга
28 сентября 2019
Прекрасно провели время, успели посетить отличные памятные места в спокойном темпе, что для нас было очень важно.
14 мая 2019
Оксана - настоящий профессионал. Знает и любит Ливан. Не грузит сухой статистикой, всё что рассказывает, слушаешь с великим интересом и всё аккуратно укладывается в памяти. Спасибо большое за экскурсию. Привет от Марины
11 марта 2019
Благодарим Оксану за прекрасную экскурсию в Баальбек. Поездка прошла комфортно, рассказы очень интересные, сам Баальбек прекрасен. Оксана ответила на все наши вопросы не только об истории и культуре Ливана, но также о повседневной жизни, местных привычках, экономике и социальной жизни страны. Обязательно вернемся снова!
9 марта 2019
Это потрясающее место - Баальбек, стоящее всех усилий добраться и увидеть его. От величия храмового комплекса захватывает дух. Оксана организовала прекрасный, комфортный маршрут. Интересный рассказ, тонкости и нюансы истории Баальбека и Анжара позволяют полностью погрузиться в те времена по мере наличия фантазии :) Очень рекомендую эту поездку всем интересующимся действительно знаковыми историческими местами.
29 января 2019
Оксана замечательный гид, мы узнали очень много интересной информации как по теме экскурсии, так и в целом о стране, образе и укладе жизни людей, политическую и религиозную составляющие. Вся информация была грамотно предложена и хорошо закрепилась в голове, а не вылетела в другое ухо. Нас было пять человек, и все остались с восторженными впечатлениями. Также Оксана построила максимально удобный маршрут, опираясь на наши индивидуальные пожелания (еда, погодные условия, сувениры, вылет домой) В завершении поездки по нашей просьбе отвезла нас в аэропорт :) Большое спасибо за тёплый приём!

Оксана проводит ещё 2 экскурсии

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