6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Древний город 🏙️, подаренный Клеопатре, и наследие Финикии

Из Бейрута через горный перевал путь лежит в Баальбек — комплекс храмов, который часто сравнивают с Египетскими пирамидами. При этом каменные блоки здесь в разы больше по размеру и весу! Вы разберетесь в секретах комплекса и исследуете грандиозные руины местных достопримечательностей:

храма Юпитера — самого большого из построенных в эпоху Римской империи;

храма Бахуса — самого хорошо сохранившегося сооружения;

храма Венеры в форме раковины и площади с жертвенным алтарем.

Я расскажу о теориях возникновения Баальбека: официальной, легендарной и даже внеземной. И конечно, здесь, в центре древней Финикии, вы познакомитесь с ее историей 📖 и культурой, изучая общее собрание артефактов Баальбека, экспонаты музеев загробного мира и арабского времени.

Живописные улицы Анжара и дегустация ливанского вина

На обратной дороге заедем в один из первых мусульманских городов — Анжар. Гуляя по его улочкам, вы узнаете о великой династии Омаядов и о расцвете Анжара как огромного караван-сарая на перекрестке торговых путей, а также полюбуетесь сохранившимися фрагментами резиденции халифа на фоне гор ⛰️.

Финальным штрихом станет винодельня «Ксара», где вы попробуете лучшие ливанские вина и пройдете по погребам-пещерам, которые использовались для хранения вин еще древними римлянами.

Организационные детали