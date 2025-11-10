Сайда — один из древнейших городов мира, он существовал уже более 6 тысяч лет назад. Вы погуляете по его узким извилистым улочкам, рассматривая старинные дома и мечети. Заглянете на местный колоритный рынок, увидите крепости крестоносцев и многое другое. Я поделюсь многовековой историей этого удивительного места.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Вы увидите:
- Средневековые улицы, где расположены базары, хамамы, мечети и церкви.
- Караван-сарай Хан-Франжи, построенный для торговли с европейскими купцами.
- Две крепости крестоносцев, одна из которых находится на острове.
- Пещеру, в которой Дева Мария ждала Иисуса.
- Выставку работ художника из Англии, который живёт в Ливане и рисует его.
- Религиозный комплекс «Эшмуна», где сохранились древняя стена, подиум из мегалитов, мозаичные полы и храм с троном богини Астарты.
Вы узнаете:
- Почему у Старой Сайды нет городской стены.
- Есть ли у местных жителей финикийские гены.
- Как в городе нашли древние объекты и дома каменного века.
- Были ли у крестоносцев отели.
- Где в Сайде встречались апостолы Пётр и Павел.
- Почему два финикийских царя похоронены в египетских саркофагах.
Организационные детали
- Расстояние от Бейрута до Сайды — 40 км.
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто с кондиционером. Марки машин: Chevrolet Uplander, Hyundai H-1, Renault Logan и др. класса не ниже.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно, их общая стоимость — $10 за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анхар — ваш гид в Бейруте
Здравствуйте! Меня зовут Анхар, я профессиональный востоковед, журналист и автор путеводителей по Ближневосточному региону. В туризме работаю с 1997 года. Владею арабским на уровне русского. Знаю Ливан от и до, могу показывать его несколько недель с утра до ночи.Задать вопрос
