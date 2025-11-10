Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Сайда — один из древнейших городов мира, он существовал уже более 6 тысяч лет назад. Вы погуляете по его узким извилистым улочкам, рассматривая старинные дома и мечети. Заглянете на местный колоритный рынок, увидите крепости крестоносцев и многое другое. Я поделюсь многовековой историей этого удивительного места.