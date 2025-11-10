На этой экскурсии вы увидите не просто мало посещаемый иностранными туристами горный регион, а Ливан во всём его его многообразии.
Только в горах можно понять и почувствовать эту страну и убедиться, что настоящий Ливан совсем не похож на то, что видит большинство путешественников в узкой полоске побережья.
Описание экскурсии
Ливан — преимущественно горная страна. Даже жители прибрежных районов периодически уезжают на лето в небольшие городки в Ливанских или Антиливанских горах. И во время таких поездок пересекают целых 4 климатических зоны! Со мной вы узнаете, какие ещё сюрпризы есть в этих местах.
В маршруте экскурсии:
- Красивая природа и водопад, падающий с высоты 80 метров
- Средневековые улочки и общественные здания Сайды
- Две крепости крестоносцев этого города, одна из которых находится на острове
- Дворец, который задумал построить ливанский врач и который был недостроен из-за начавшейся гражданской войны
- Бывшая крепость крестоносцев, устроенная по принципу «ласточкиного гнезда»
- Смотровая площадка на высоте около 1 600 метров
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне
- Входные билеты оплачиваются на месте (в пределах $15-20 с человека)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анхар — ваш гид в Бейруте
Здравствуйте! Меня зовут Анхар, я профессиональный востоковед, журналист и автор путеводителей по Ближневосточному региону. В туризме работаю с 1997 года. Владею арабским на уровне русского. Знаю Ливан от и до, могу показывать его несколько недель с утра до ночи.
