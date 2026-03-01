Ливан — небольшая, но невероятно интересная страна. Вы исследуете колоритный Бейрут, который часто называют «ближневосточной Швейцарией», погуляете по средневековому центру Библоса и прокатитесь на лодке по подземной реке в пещерах Джейта. А я расскажу интересные факты о ливанских традициях, истории, архитектуре, природе и менталитете.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Контрасты Бейрута

Вы увидите, как современные небоскребы столицы Ливана соседствуют с традиционными каменными домами старого города. Погуляете по руинам римских бань, посетите Кафедральный православный собор Святого Георгия и мечеть Аль- Амин. Кроме того, мы проедем вдоль правительственных зданий и сделаем остановку у мемориального комплекса на Собачьей реке.

Пещеры Джейта

Это комплекс из двух пещер в 20 км от Бейрута. Он известен самыми большими сталактитами и сталагмитами на Ближнем Востоке. Вы проплывете на лодке по подземной реке и полюбуетесь окружающими сокровищами. После этого мы поднимемся на расположенную неподалеку гору Хариса: насладимся великолепными видами и увидим знаменитую статую Девы Марии.

Древний город Библос

Сегодняшний Библос — процветающий город со стеклянными офисными зданиями и заполненными жителями улицами. Чтобы ощутить дух прошлого, мы отправимся в старые кварталы. Погуляем по извилистым улочкам, увидим крепости, византийский церкви, римский театр, замок крестоносцев и хижины, насчитывающие 9000 лет. Я раскрою, почему Библос называют «колыбелью буквенной письменности» и какие финикийские легенды с ним связаны.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость — 10$ с человека.