Столица Ливана, один из древнейших городов мира и сказочные пещеры на автомобильной экскурсии
Ливан — небольшая, но невероятно интересная страна.
Вы исследуете колоритный Бейрут, который часто называют «ближневосточной Швейцарией», погуляете по средневековому центру Библоса и прокатитесь на лодке по подземной реке в пещерах Джейта. А я расскажу интересные факты о ливанских традициях, истории, архитектуре, природе и менталитете.
Вы увидите, как современные небоскребы столицы Ливана соседствуют с традиционными каменными домами старого города. Погуляете по руинам римских бань, посетите Кафедральный православный собор Святого Георгия и мечеть Аль- Амин. Кроме того, мы проедем вдоль правительственных зданий и сделаем остановку у мемориального комплекса на Собачьей реке.
Пещеры Джейта
Это комплекс из двух пещер в 20 км от Бейрута. Он известен самыми большими сталактитами и сталагмитами на Ближнем Востоке. Вы проплывете на лодке по подземной реке и полюбуетесь окружающими сокровищами. После этого мы поднимемся на расположенную неподалеку гору Хариса: насладимся великолепными видами и увидим знаменитую статую Девы Марии.
Древний город Библос
Сегодняшний Библос — процветающий город со стеклянными офисными зданиями и заполненными жителями улицами. Чтобы ощутить дух прошлого, мы отправимся в старые кварталы. Погуляем по извилистым улочкам, увидим крепости, византийский церкви, римский театр, замок крестоносцев и хижины, насчитывающие 9000 лет. Я раскрою, почему Библос называют «колыбелью буквенной письменности» и какие финикийские легенды с ним связаны.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость — 10$ с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Бейруте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 99 туристов
Дорогие путешественники, рада приветствовать вас в Ливане — месте с богатым прошлым, огромным потенциалом и, надеюсь, хорошим будущим. Я официальный гид и влюбленный в историю этой страны человек. Поверьте, здесь читать дальшеуменьшить
есть на что посмотреть: я с радостью покажу вам Бейрут, древний Библос, загадочный Баальбек, пещеры Джейта, руины римских и финикийских храмов. А еще в Ливане чудесная природа: море, водопады и кедровые заповедники с реликтовыми деревьями. Одним словом, каждый сможет найти для себя много интересного. Я сделаю все, чтобы ваше пребывание в стране было безопасным, комфортным и познавательным!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Экскурсия была насыщенная и очень познавательная, Екатерина настоящий профессионал своего дела! Удивительно, как человек может держать в голове столько информации, она может рассказывать про Ливан и достопримечательности часами! Это и читать дальшеуменьшить
исторические факты и древнегреческие мифы со всеми подробностями. Очень понравилась пещера - такой масштабный природный объект мне еще не доводилось видеть. Дух захватывает, когда понимаешь, что сталактиты формировались десятки миллионов лет и дошли до нас в нетронутом человеком виде. Жаль, что фотографировать там нельзя, но можно взять в аренду специальный фотоаппарат или заказать фото у местного фотографа. Один из трех древнейших городов на земле, Библос - очень красивый и сохранилось множество древних построек.
Автомобиль, на котором мы передвигались - очень комфортный, а водитель, муж Екатерины - очень аккуратный и внимательный.
Екатерина может проводить экскурсии в самые различные уголки Ливана - вы можете посмотреть с ней и Баальбек с развалинами римского храма Юпитера, древний город Тир, съездить в заповедник с Ливанскими кедрами, посетить древние монастыри со святынями и построить экскурсию по вашим пожеланиям. Екатерина знает о Ливане всё!
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Инна
Великолепный гид Екатерина с профессиональным знанием истории, экскурсия очень интересная, динамичная, все предусмотрено до мелочей! рекомендую обязательно посетить эту удивительную страну!!!!
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Е
Екатерина
Мы очень благодарны Екатерине и её мужу Муниру за организацию нашего экскурсионного отдыха и поддержку по возникшим вопросам. Всё интересно, насыщенно, профессионально и легко ☺
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Ольга
Прекрасно провела время на экскурсии, по ощущениям, как- будто с подружками побывала. Насыщенно, приветливо, очень интересно и не напряжно! Екатерина профессионал своего дела и ее очень приятно слушать!
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Дмитрий
Экскурсия мне поправилась. Рекомендую.
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Т
Тимофей
Могу с радостью поделиться впечатлениями от экскурсий с Екатериной: Во-первых, она прекрасно рассказывает историю мест и про современные события Во-вторых, автомобиль очень комфортный, есть вода для туристов и достаточно места Кроме читать дальшеуменьшить
этого, она может дать любой совет, помочь с отелем, отвезти в аэропорт и из него, в общем творит волшебство, помогая прочувствовать Ливан как родную страну!
Экскурсия очень интересная, пещеры великолепные, одно из чудес света, которое каждый должен увидеть Статуя Девы Марии, храмы и церкви - очень впечатляет Спуск на фуникулере к морю это отдельный опыт, вам понравится:) Ну и сам Библос, древний город, очень красивый
В общем максимальные рекомендации и большое спасибо!
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