Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день!

Столица Ливана, один из древнейших городов мира и сказочные пещеры на автомобильной экскурсии

Ливан — небольшая, но невероятно интересная страна.

Вы исследуете колоритный Бейрут, который часто называют «ближневосточной Швейцарией», погуляете по средневековому центру Библоса и прокатитесь на лодке по подземной реке в пещерах Джейта.

А я расскажу интересные факты о ливанских традициях, истории, архитектуре, природе и менталитете.
Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день!
Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день!
Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день!
Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день!
Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день!
Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день!
Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день!
Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день!
Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день!
Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Контрасты Бейрута

Вы увидите, как современные небоскребы столицы Ливана соседствуют с традиционными каменными домами старого города. Погуляете по руинам римских бань, посетите Кафедральный православный собор Святого Георгия и мечеть Аль- Амин. Кроме того, мы проедем вдоль правительственных зданий и сделаем остановку у мемориального комплекса на Собачьей реке.

Пещеры Джейта

Это комплекс из двух пещер в 20 км от Бейрута. Он известен самыми большими сталактитами и сталагмитами на Ближнем Востоке. Вы проплывете на лодке по подземной реке и полюбуетесь окружающими сокровищами. После этого мы поднимемся на расположенную неподалеку гору Хариса: насладимся великолепными видами и увидим знаменитую статую Девы Марии.

Древний город Библос

Сегодняшний Библос — процветающий город со стеклянными офисными зданиями и заполненными жителями улицами. Чтобы ощутить дух прошлого, мы отправимся в старые кварталы. Погуляем по извилистым улочкам, увидим крепости, византийский церкви, римский театр, замок крестоносцев и хижины, насчитывающие 9000 лет. Я раскрою, почему Библос называют «колыбелью буквенной письменности» и какие финикийские легенды с ним связаны.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость — 10$ с человека.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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