Оксана проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Магический мир древних пещер

Грот Джейта — природное чудо, известное путешественникам с XIX века. Он состоит из пещер двух уровней: по верхнему мы прогуляемся пешком, а по нижнему прокатимся на лодке ⚓. Вы окажетесь словно в волшебной сказке, где сталактиты и сталагмиты миллионы лет сторожат стены грота. Я расскажу историю 📖 этого удивительного места и раскрою особенности формирования карстовых пещер.

Удивительный Библос

Библос — один из древнейших городов мира и «колыбель буквенной письменности». Здесь вы посетите музей 🖼 окаменелостей, прогуляетесь 👣 по средневековому рынку и живописному финикийскому порту и заглянете в церковь ⛪ крестоносцев. А я поделюсь самыми интересными фактами из истории города, насчитывающей более 6000 лет. Вы узнаете о знаменитых финикийских кораблях, связи Библоса и Библии и многовековой борьбе людей за эту прекрасную землю.

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