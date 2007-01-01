Оксана проводит ещё 2 экскурсии

Магический мир древних пещер Грот Джейта — природное чудо, известное путешественникам с XIX века. Он состоит из пещер двух уровней: по верхнему мы прогуляемся пешком, а по нижнему прокатимся на лодке ⚓. Вы окажетесь словно в волшебной сказке, где сталактиты и сталагмиты миллионы лет сторожат стены грота. Я расскажу историю 📖 этого удивительного места и раскрою особенности формирования карстовых пещер.
Удивительный Библос Библос — один из древнейших городов мира и «колыбель буквенной письменности». Здесь вы посетите музей 🖼 окаменелостей, прогуляетесь 👣 по средневековому рынку и живописному финикийскому порту и заглянете в церковь ⛪ крестоносцев. А я поделюсь самыми интересными фактами из истории города, насчитывающей более 6000 лет. Вы узнаете о знаменитых финикийских кораблях, связи Библоса и Библии и многовековой борьбе людей за эту прекрасную землю.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 Фольксваген Тигуан.
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость — 26$ с человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я живу в Ливане с 2007 года. За это время успела полюбить эту страну и называю её своим вторым домом. Сначала с удовольствием путешествовала по стране, а с 2010 года туризм стал моей профессией. Я лицензированный гид и работаю на ведущие турфирмы Ливана. Я встречаю гостей и в зависимости от их пожеланий составляю программы. Специализируюсь на историческом туризме, хотя могу организовать гастрономические, паломнические, экотуры, а также посоветую, где лучше заняться шопингом.