Оксана проводит ещё 2 экскурсии

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Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос

Прогулка на лодке по пещерам и знакомство с одним из старейших городов мира

Оксана
Оксана – Гид из Бейрута
Наслаждаясь видами Средиземного моря 🌊 и зеленых гор ⛰️, вы отправитесь на комфортабельном автомобиле 🚘 исследовать исторические и природные чудеса Ливана.

Грот Джейта удивит вас причудливыми сталактитами и сталагмитами, а Библос — сохранившимися следами прошлого.

Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять Ливан!
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €250 за экскурсию

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Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос

Что вас ожидает

Магический мир древних пещер
Грот Джейта — природное чудо, известное путешественникам с XIX века. Он состоит из пещер двух уровней: по верхнему мы прогуляемся пешком, а по нижнему прокатимся на лодке ⚓. Вы окажетесь словно в волшебной сказке, где сталактиты и сталагмиты миллионы лет сторожат стены грота. Я расскажу историю 📖 этого удивительного места и раскрою особенности формирования карстовых пещер.

Удивительный Библос
Библос — один из древнейших городов мира и «колыбель буквенной письменности». Здесь вы посетите музей 🖼 окаменелостей, прогуляетесь 👣 по средневековому рынку и живописному финикийскому порту и заглянете в церковь ⛪ крестоносцев. А я поделюсь самыми интересными фактами из истории города, насчитывающей более 6000 лет. Вы узнаете о знаменитых финикийских кораблях, связи Библоса и Библии и многовековой борьбе людей за эту прекрасную землю.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 Фольксваген Тигуан.
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость — 26$ с человека.
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Я живу в Ливане с 2007 года. За это время успела полюбить эту страну и называю её своим вторым домом. Сначала с удовольствием путешествовала по стране, а с 2010 года туризм стал моей профессией. Я лицензированный гид и работаю на ведущие турфирмы Ливана. Я встречаю гостей и в зависимости от их пожеланий составляю программы. Специализируюсь на историческом туризме, хотя могу организовать гастрономические, паломнические, экотуры, а также посоветую, где лучше заняться шопингом.
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