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На машине 8 часов 26 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день Столица Ливана, один из древнейших городов мира и сказочные пещеры на автомобильной экскурсии Начало: У вашего отеля от €250 за всё до 3 чел. На машине 7 часов 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Сайда, крепость Шакиф, водопад Джеззин и недостроенный дворец Фарида Сархана Посетить необычные места вдали от туристических маршрутов от €230 за всё до 5 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 7 чел. Из Бейрута - в древний город Сайда Посетить средневековый ливанский город и прикоснуться к его истории от €200 за всё до 7 чел.

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