Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос

Прогулка на лодке по пещерам и знакомство с одним из старейших городов мира

Наслаждаясь видами Средиземного моря и зеленых гор, вы отправитесь на комфортабельном автомобиле исследовать исторические и природные чудеса Ливана. Грот Джейта удивит вас причудливыми сталактитами и сталагмитами, а Библос — сохранившимися следами прошлого. Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять Ливан!