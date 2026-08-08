Индивидуальная
до 3 чел.
Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
Столица Ливана, один из древнейших городов мира и сказочные пещеры на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 08:00
от €250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сайда, крепость Шакиф, водопад Джеззин и недостроенный дворец Фарида Сархана
Посетить необычные места вдали от туристических маршрутов
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Бейрута - в древний город Сайда
Посетить средневековый ливанский город и прикоснуться к его истории
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бейруту
Самые популярные экскурсии в Бейруте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Бейруту в августе 2026
Сейчас в Бейруте можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 250. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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