Все экскурсии в Бейруте
3 экскрусии в Бейруте, 6 отзывов, цены от €250 до €250. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Бейруте много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Ливане как можно лучше
Баальбек — гордость Древнего Рима
Погрузиться в историю Финикии, открыть тайны древних строителей и осознать величие этой земли
Баальбек — наиболее значимая и поражающая мощью достопримечательность за пределами Бейрута. Здесь вы прикоснетесь к наследию Финикии и великой Римской империи. Узнаете невероятные теории создания комплекса, побродите по внушительным развалинам храмов, погрузитесь в культуру древних цивилизаций и услышите о тайнах Города Солнца. А дополнят путешествие прогулка по городу Анжар, дегустация ливанского вина и рассказы о традициях страны.
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
Прогулка на лодке по пещерам и знакомство с одним из старейших городов мира
Наслаждаясь видами Средиземного моря и зеленых гор, вы отправитесь на комфортабельном автомобиле исследовать исторические и природные чудеса Ливана. Грот Джейта удивит вас причудливыми сталактитами и сталагмитами, а Библос — сохранившимися следами прошлого. Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять Ливан!
Добро пожаловать в Бейрут!
Знаковые места, исторические артефакты и музей минералов на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Вас ждет насыщенная первая встреча с «арабским Парижем»: вы увидите, как здесь Восток соседствует с Западом, а дома из стекла и бетона — с традиционными. В начале экскурсии прогуляемся по Даутауну на побережье, где вы погрузитесь в историю Бейрута, увидите главные мечети и площади. А во второй части в двух музеях познакомитесь с древним искусством Ливана и осмотрите красивейшие минералы. И в итоге сложите полное представление о прошлом и настоящем Бейрута.