Индивидуальная
8 часов
Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
Столица Ливана, один из древнейших городов мира и сказочные пещеры на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 09:00
€220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
Прогулка на лодке по пещерам и знакомство с одним из старейших городов мира
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать в Бейрут
Знаковые места, исторические артефакты и музей минералов на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Баальбек - гордость Древнего Рима
Погрузиться в историю Финикии, открыть тайны древних строителей и осознать величие этой земли
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав16 мая 2024Отличный день в приятной компании! Познавательно и комфортно! Спасибо за рассказ и внимание
- ИИрина26 апреля 2024Посещала данную экскурсию. Осталась очень довольна. Нас сопровождала Оксана. Долго описывать эмоции не буду, но если вернусь в Ливан, то
- ККсения24 марта 2024Екатерина за 1 день погрузила нас в историю, культуру и архитектуру Ливана! Она очень интересный рассказчик, программа построена очень грамотно и логично. Видно, что Екатерине очень нравится страна и делиться своими знаниями с туристами!
- ЛЛюбовь19 января 2024Очень красивая экскурсия! Хорошее знание материала, комфортное авто - день прошел быстро, много красивых фото)
- ЛЛюбовь19 января 2024Незабываемый день в Ливане) на комфортном авто, с прекрасным эрудированным знающим гидом - просто кайф!
- оолег2 января 2024Экскурсия прошла на ура! Корректно, пунктуально, комфортно, я получил кроме экскурсии массу интересной информации о жизни в этом регионе, а пещеры Джейта, просто невероятно, что может делать природа! Гиду всех благ и новых экскурсий!
- ЕЕвгений15 июня 2023Оксана хорошо знает и рассказывает историю и реальность Ливана. И хорошо водит машину, что в Ливане очень важно. Сами объекты экскурсии изумительны.
- ВВиталий20 апреля 2023Большое спасибо Оксане за организацию и отличное знание материала, а также за отличное вождение автомобиля! Очень впечатлены природной достопримечательностью -
- ВВиталий16 апреля 2023Спасибо Оксане за прекрасную поездку! Организация на достойном уровне, все нужные моменты учтены. Отличное и неповторимое место для посещения! Полное
- ДДенис26 декабря 2022Уважаемая Оксана. Благодарю вас за прекрасную экскурсию. Ваши знания и любовь к стране вызывают восхищение.
Ответы на вопросы от путешественников по Бейруту в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Бейруту в июне 2024
Сейчас в Бейруте в категории "На машине" можно забронировать 4 экскурсии от 220 до 250. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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