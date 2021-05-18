Полезная информация о Триполи
Что нужно знать о Триполи: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Триполи
23:4958
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇧 Ливан
|Название города
|Триполи
|По-английски
|Tripoli
|Столица региона
|Триполи является столицей региона
|Население города
|229 398 чел.
|Аэропорт
|Kleyate KYE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Beirut
|Средняя высота
|51 м. от уровня моря