Всё о Триполи

Полезная информация о Триполи

Что нужно знать о Триполи: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Триполи
23:4958
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇧 Ливан
Название городаТриполи
По-английскиTripoli
Столица регионаТриполи является столицей региона
Население города229 398 чел.
АэропортKleyate KYE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Beirut
Средняя высота51 м. от уровня моря

Где находится Триполи на карте