Полезная информация о Ливане
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Флаг Ливана
|Название
|Ливан
|Эмодзи флаг
|🇱🇧
|Полное название
|Ливанская Республика
|По-английски
|Lebanon
|Столица
|Бейрут
|Города
|Список городов
|Валюта
|Ливанский фунт
|Площадь
|10 452 км²
|Население
|5 988 000 чел.
|Телефонный код
|+961
|Код ISO
|LB
|Основной домен
|.LB
|Соседние страны
|🇮🇱 Израиль🇸🇾 Сирия
Где находится Ливан на карте
Ливан
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6 отзывов
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