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Полезная информация о Ливане

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Флаг Ливана
Флаг Ливана
НазваниеЛиван
Эмодзи флаг🇱🇧
Полное названиеЛиванская Республика
По-английскиLebanon
СтолицаБейрут
ГородаСписок городов
ВалютаЛиванский фунт
Площадь10 452 км²
Население5 988 000 чел.
Телефонный код+961
Код ISOLB
Основной домен.LB
Соседние страны🇮🇱 Израиль🇸🇾 Сирия

Где находится Ливан на карте

Ливан фото страны
Ливан

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