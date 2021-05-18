Всё о Бенгази

Полезная информация о Бенгази

Что нужно знать о Бенгази: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бенгази
21:4315
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇾 Ливия
Название городаБенгази
По-английскиBenghazi
Столица регионаБенгази является столицей региона
Население города650 629 чел.
АэропортBenina International BEN (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Tripoli
Средняя высота3 м. от уровня моря

Где находится Бенгази на карте