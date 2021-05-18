Полезная информация о Бенгази
Что нужно знать о Бенгази: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бенгази
21:4315
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇾 Ливия
|Название города
|Бенгази
|По-английски
|Benghazi
|Столица региона
|Бенгази является столицей региона
|Население города
|650 629 чел.
|Аэропорт
|Benina International BEN (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Tripoli
|Средняя высота
|3 м. от уровня моря