Всё о Ливии

Полезная информация о Ливии

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Флаг Ливии
Флаг Ливии
НазваниеЛивия
Эмодзи флаг🇱🇾
Полное названиеСоциалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия
По-английскиLibya
СтолицаТриполи
ГородаСписок городов
ВалютаЛивийский динар
Площадь1 759 540 км²
Население6 244 174 чел.
Телефонный код+218
Код ISOLY
Основной домен.LY
Соседние страны🇩🇿 Алжир🇪🇬 Египет🇳🇪 Нигер🇸🇩 Судан🇹🇳 Тунис🇹🇩 Чад

Где находится Ливия на карте

Ливия фото страны
Ливия

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