Полезная информация о Ливии
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Флаг Ливии
|Название
|Ливия
|Эмодзи флаг
|🇱🇾
|Полное название
|Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия
|По-английски
|Libya
|Столица
|Триполи
|Города
|Список городов
|Валюта
|Ливийский динар
|Площадь
|1 759 540 км²
|Население
|6 244 174 чел.
|Телефонный код
|+218
|Код ISO
|LY
|Основной домен
|.LY
|Соседние страны
|🇩🇿 Алжир🇪🇬 Египет🇳🇪 Нигер🇸🇩 Судан🇹🇳 Тунис🇹🇩 Чад
Где находится Ливия на карте
Ливия