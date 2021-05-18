Полезная информация о Гате
Что нужно знать о Гате: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гате
20:1544
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇾 Ливия
|Название города
|Гат
|По-английски
|Ghat
|Столица региона
|Гат является столицей региона
|Население города
|24 347 чел.
|Аэропорт
|Гат GHT (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Tripoli
|Средняя высота
|673 м. от уровня моря