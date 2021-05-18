Полезная информация о Гате

Что нужно знать о Гате: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гате
20:1544
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇾 Ливия
Название городаГат
По-английскиGhat
Столица регионаГат является столицей региона
Население города24 347 чел.
АэропортГат GHT (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Tripoli
Средняя высота673 м. от уровня моря

Где находится Гат на карте