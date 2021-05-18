Полезная информация о Тобруке
Что нужно знать о Тобруке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тобруке
21:4321
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇾 Ливия
|Название города
|Тобрук
|По-английски
|Tobruk
|Столица региона
|Тобрук является столицей региона
|Население города
|121 052 чел.
|Аэропорт
|Тобрук TOB (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Tripoli
|Средняя высота
|21 м. от уровня моря