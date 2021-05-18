Всё о Тобруке

Полезная информация о Тобруке

Что нужно знать о Тобруке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тобруке
21:4321
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇾 Ливия
Название городаТобрук
По-английскиTobruk
Столица регионаТобрук является столицей региона
Население города121 052 чел.
АэропортТобрук TOB (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Tripoli
Средняя высота21 м. от уровня моря

Где находится Тобрук на карте