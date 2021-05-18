Полезная информация о Триполи
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Местное время в Триполи
20:1555
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇾 Ливия
|Название города
|Триполи
|По-английски
|Tripoli
|Это столица
|Триполи является столицей Ливии
|Население города
|1 150 989 чел.
|Аэропорты
|Триполи TIP, Митига MJI
|Часовой пояс
|Africa/Tripoli
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря
Где находится Триполи на карте
Триполи
Когда лучше лететь в Триполи