Полезная информация об Амбатундразаке
Что нужно знать об Амбатундразаке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Амбатундразаке
23:5004
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇬 Мадагаскар
|Название города
|Амбатундразака
|По-английски
|Ambatondrazaka
|Столица региона
|Амбатундразака является столицей региона
|Население города
|43 134 чел.
|Аэропорт
|Амбатондразака WAM (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Indian/Antananarivo
|Средняя высота
|768 м. от уровня моря