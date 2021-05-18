Всё об Амбатундразаке

Полезная информация об Амбатундразаке

Что нужно знать об Амбатундразаке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Амбатундразаке
23:5004
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇬 Мадагаскар
Название городаАмбатундразака
По-английскиAmbatondrazaka
Столица регионаАмбатундразака является столицей региона
Население города43 134 чел.
АэропортАмбатондразака WAM (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясIndian/Antananarivo
Средняя высота768 м. от уровня моря

Где находится Амбатундразака на карте