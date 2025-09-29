Круиз на яхте по островам Мадагаскара с блюдами от шеф-повара и погружением в жизнь местных
Обойти удалённые лагуны, насладиться пляжным отдыхом и снорклингом и познакомиться с малагасийцами
Начало: Аэропорт Антананариву, до 9:00
«Нас радушно встретят местные, чья жизнь тесно переплетена с природой и зависит от её даров»
3 янв в 08:00
210 000 ₽ за человека
Тур-прикосновение к Мадагаскару: встречи с природой, культурой и людьми
Подружиться с местными жителями, насладиться пикником под баобабами и погулять по джунглям
Начало: Антананариву, аэропорт, время по договорённости
«Вас ждёт не просто поездка, а настоящее прикосновение к жизни, культуре и природе острова, о котором вы ещё долго будете вспоминать»
11 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
€2990 за человека
Сафари по заповедному Мадагаскару с отдыхом у бассейна в перерывах (мини-группа)
Понаблюдать за лемурами, хамелеонами, ай-ай, погулять среди баобабов и узнать, как живут местные
Начало: Аэропорт Антананариву, время по договорённости
«После ужина отправимся на ночное сафари по природному резервату «Киринди»»
3 янв в 10:00
€2200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Антананариву в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные туры этой рубрики в Антананариву
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Антананариву в сентябре 2025
Сейчас в Антананариву в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 2200 до 210 000.
Туры на русском языке в Антананариву (Мадагаскар 🇲🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», цены от 2200₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мадагаскара. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь