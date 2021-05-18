Полезная информация об Анцеранане
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Местное время в Анцеранане
23:5010
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇬 Мадагаскар
|Название города
|Анцеранана
|По-английски
|Antsiranana
|Столица региона
|Анцеранана является столицей региона
|Население города
|82 937 чел.
|Аэропорт
|Antsiranana/Arrachart DIE
|Часовой пояс
|Indian/Antananarivo
|Средняя высота
|60 м. от уровня моря
Где находится Анцеранана на карте
Анцеранана