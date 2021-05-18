Всё об Анцеранане

Полезная информация об Анцеранане

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Местное время в Анцеранане
23:5010
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇬 Мадагаскар
Название городаАнцеранана
По-английскиAntsiranana
Столица регионаАнцеранана является столицей региона
Население города82 937 чел.
АэропортAntsiranana/Arrachart DIE
Часовой поясIndian/Antananarivo
Средняя высота60 м. от уровня моря

Где находится Анцеранана на карте

Анцеранана фото города
Анцеранана

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