Полезная информация об Анцирабе
Что нужно знать об Анцирабе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Анцирабе
21:1619
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇬 Мадагаскар
|Название города
|Анцирабе
|По-английски
|Antsirabe
|Столица региона
|Анцирабе является столицей региона
|Население города
|186 253 чел.
|Аэропорт
|Анцирабе ATJ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Indian/Antananarivo
|Средняя высота
|1 513 м. от уровня моря