Всё об Анцирабе

Полезная информация об Анцирабе

Что нужно знать об Анцирабе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Анцирабе
21:1619
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇬 Мадагаскар
Название городаАнцирабе
По-английскиAntsirabe
Столица регионаАнцирабе является столицей региона
Население города186 253 чел.
АэропортАнцирабе ATJ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясIndian/Antananarivo
Средняя высота1 513 м. от уровня моря

Где находится Анцирабе на карте