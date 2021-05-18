Всё о Махадзанге

Полезная информация о Махадзанге

Что нужно знать о Махадзанге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Махадзанге
23:5016
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇬 Мадагаскар
Название городаМахадзанга
По-английскиMahajanga
Столица регионаМахадзанга является столицей региона
Население города154 657 чел.
АэропортAmborovy MJN (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясIndian/Antananarivo
Средняя высота20 м. от уровня моря

Где находится Махадзанга на карте