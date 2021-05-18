Полезная информация о Манакаре
Что нужно знать о Манакаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Манакаре
23:5022
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇬 Мадагаскар
|Название города
|Манакара
|По-английски
|Manakara
|Столица региона
|Манакара является столицей региона
|Население города
|35 499 чел.
|Аэропорт
|Манакара WVK (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Indian/Antananarivo
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря