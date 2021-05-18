Полезная информация о Манакаре

Что нужно знать о Манакаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Манакаре
23:5022
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇬 Мадагаскар
Название городаМанакара
По-английскиManakara
Столица регионаМанакара является столицей региона
Население города35 499 чел.
АэропортМанакара WVK (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясIndian/Antananarivo
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Манакара на карте