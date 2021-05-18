Полезная информация о Маруанцентре
Что нужно знать о Маруанцентре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Маруанцентре
21:1630
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇬 Мадагаскар
|Название города
|Маруанцентре
|По-английски
|Maroantsetra
|Население города
|23 859 чел.
|Аэропорт
|Мароантсера WMN (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Indian/Antananarivo
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря