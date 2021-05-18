Всё о Маруанцентре

Полезная информация о Маруанцентре

Что нужно знать о Маруанцентре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Маруанцентре
21:1630
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇬 Мадагаскар
Название городаМаруанцентре
По-английскиMaroantsetra
Население города23 859 чел.
АэропортМароантсера WMN (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясIndian/Antananarivo
Средняя высота10 м. от уровня моря

Где находится Маруанцентре на карте