Всё о Мурундаве

Полезная информация о Мурундаве

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Местное время в Мурундаве
23:5028
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇬 Мадагаскар
Название городаМурундава
По-английскиMorondava
Столица регионаМурундава является столицей региона
Население города36 803 чел.
АэропортМурундава MOQ
Часовой поясIndian/Antananarivo
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Мурундава на карте

Мурундава фото города
Мурундава

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