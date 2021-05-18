Полезная информация о Мурундаве
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Местное время в Мурундаве
23:5028
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇬 Мадагаскар
|Название города
|Мурундава
|По-английски
|Morondava
|Столица региона
|Мурундава является столицей региона
|Население города
|36 803 чел.
|Аэропорт
|Мурундава MOQ
|Часовой пояс
|Indian/Antananarivo
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря
Где находится Мурундава на карте
Мурундава