Полезная информация о Самбаве
Что нужно знать о Самбаве: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Самбаве
23:5034
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇬 Мадагаскар
|Название города
|Самбава
|По-английски
|Sambava
|Столица региона
|Самбава является столицей региона
|Население города
|31 522 чел.
|Аэропорт
|Самбава SVB (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Indian/Antananarivo
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря