Полезная информация о Самбаве

Что нужно знать о Самбаве: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Самбаве
23:5034
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇬 Мадагаскар
Название городаСамбава
По-английскиSambava
Столица регионаСамбава является столицей региона
Население города31 522 чел.
АэропортСамбава SVB (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясIndian/Antananarivo
Средняя высота10 м. от уровня моря

Где находится Самбава на карте