Полезная информация о Тулиаре

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Местное время в Тулиаре
22:4333
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇬 Мадагаскар
Название городаТулиара
По-английскиToliara
Столица регионаТулиара является столицей региона
Население города115 319 чел.
АэропортТулиар TLE
Часовой поясIndian/Antananarivo
Средняя высота11 м. от уровня моря

Где находится Тулиара на карте

Тулиара фото города
Тулиара

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