Полезная информация о Тулиаре
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Местное время в Тулиаре
22:4333
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇬 Мадагаскар
|Название города
|Тулиара
|По-английски
|Toliara
|Столица региона
|Тулиара является столицей региона
|Население города
|115 319 чел.
|Аэропорт
|Тулиар TLE
|Часовой пояс
|Indian/Antananarivo
|Средняя высота
|11 м. от уровня моря
Где находится Тулиара на карте
Тулиара