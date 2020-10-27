Как добраться до Скопье на самолёте
В Скопье 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Skopje Alexander the Great Airport» вам не избежать
Список аэропортов Скопье
- Скопье SKPSkopje Alexander the Great Airport
Самые дешёвые билеты в Скопье из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|1 527
|2ч 25м
|10.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|2 449
|27ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|2 499
|2ч 20м
|27.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|2 657
|7ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇫🇮Турку
|2 727
|3ч 5м
|01.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 066
|11ч 20м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|3 279
|25ч 40м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|3 280
|21ч 45м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|3 475
|6ч (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|3 611
|26ч 40м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|3 633
|2ч 35м
|08.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|3 906
|24ч 55м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 965
|28ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|4 008
|1ч 30м
|29.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|4 360
|8ч 15м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|4 733
|14ч 20м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|5 101
|32ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|5 116
|39ч 5м (⇵2)
|16.01.2021
|из 🇨🇿Праги
|5 153
|16ч 20м (⇵1)
|26.12.2020
|из 🇩🇪Берлина
|5 177
|44ч 55м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|5 177
|22ч 25м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|5 473
|38ч 30м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|5 640
|10ч 25м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|5 642
|34ч 15м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|6 136
|51ч 45м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Даламана
|6 537
|4ч 5м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|6 665
|46ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|6 732
|31ч 45м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇪🇪Таллина
|7 448
|26ч 5м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|7 454
|35ч (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|7 530
|21ч 50м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|7 765
|40ч 40м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|7 810
|35ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Аданы
|8 418
|12ч 50м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|8 865
|27ч 40м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|9 637
|18ч 25м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|9 644
|44ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇨🇭Базеля
|9 939
|19ч (⇵1)
|29.10.2020
|из Ялты
|9 991
|42ч 20м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|10 488
|28ч 15м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|10 654
|36ч 15м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха
|11 056
|13ч 35м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|11 293
|15ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|11 447
|42ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|11 797
|34ч 35м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|13 290
|17ч 30м (⇵1)
|04.02.2021
|из 🇺🇸Майами
|14 750
|38ч 40м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|16 302
|41ч (⇵2)
|15.10.2020
|из Гибралтара
|16 764
|35ч 20м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|17 117
|22ч 15м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇰🇿Павлодара
|20 839
|24ч 30м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Томска
|23 639
|39ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇭🇷Загреба
|24 166
|11ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|26 404
|34ч 25м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|27 940
|30ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|28 349
|53ч 15м (⇵2)
|04.07.2021
|из 🇨🇦Ванкувера
|29 362
|36ч 10м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|30 168
|43ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|30 261
|32ч 15м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇮🇩Бали
|38 089
|45ч 15м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇲🇽Мехико
|41 568
|40ч 55м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇺🇸Детройт
|43 331
|41ч 49м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|43 532
|26ч 45м (⇵2)
|04.02.2021
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|44 996
|35ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇲🇽Мехикали
|62 505
|53ч 4м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇳🇿Окленда
|63 484
|54ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Скопье
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Скопье, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Стамбул, Милан, Москва, Тель-Авив и Монреаль
- 24.04.202103.05.2021
- 13.10.202029.10.2020
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