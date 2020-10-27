Летим в Скопье

Как добраться до Скопье на самолёте

В Скопье 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Skopje Alexander the Great Airport» вам не избежать

Список аэропортов Скопье

  1. Скопье SKP
    Skopje Alexander the Great Airport

Самые дешёвые билеты в Скопье из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
27.10.2020из 🇩🇪Дортмунда1 5272ч 25м
10.12.2020из 🇺🇦Киева2 44927ч 55м (⇵1)
20.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне2 4992ч 20м
27.10.2020из 🇮🇹Милана2 657 (⇵1)
16.10.2020из 🇫🇮Турку2 7273ч 5м
01.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга3 06611ч 20м (⇵1)
02.11.2020из 🇲🇹Валлетты3 27925ч 40м (⇵1)
01.11.2020из 🇦🇹Вены3 28021ч 45м (⇵1)
10.11.2020из 🇵🇱Варшавы3 475 (⇵1)
08.11.2020из 🇳🇴Осло3 61126ч 40м (⇵2)
15.10.2020из 🇩🇪Гамбурга3 6332ч 35м
08.11.2020из 🇧🇪Брюсселя3 90624ч 55м (⇵2)
05.12.2020из 🇷🇺Москвы3 96528ч 40м (⇵2)
01.11.2020из 🇹🇷Стамбула4 0081ч 30м
29.10.2020из 🇮🇹Рима4 3608ч 15м (⇵2)
25.10.2020из 🇨🇾Ларнаки4 73314ч 20м (⇵2)
16.11.2020из 🇺🇦Одессы5 10132ч 45м (⇵2)
15.10.2020из 🇪🇸Малаги5 11639ч 5м (⇵2)
16.01.2021из 🇨🇿Праги5 15316ч 20м (⇵1)
26.12.2020из 🇩🇪Берлина5 17744ч 55м (⇵2)
19.10.2020из 🇮🇹Венеции5 17722ч 25м (⇵1)
04.11.2020из 🇧🇬Софии5 47338ч 30м (⇵2)
06.11.2020из 🇹🇷Антальи5 64010ч 25м (⇵1)
27.11.2020из 🇪🇸Барселоны5 64234ч 15м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Краснодара6 13651ч 45м (⇵2)
14.10.2020из 🇹🇷Даламана6 5374ч 5м (⇵1)
11.11.2020из 🇩🇪Меммингена6 66546ч 10м (⇵2)
16.10.2020из 🇲🇩Кишинёва6 73231ч 45м (⇵2)
01.01.2021из 🇪🇪Таллина7 44826ч 5м (⇵2)
06.11.2020из 🇷🇺Самары7 45435ч (⇵2)
26.10.2020из 🇧🇾Минска7 53021ч 50м (⇵2)
04.11.2020из 🇨🇭Цюриха7 76540ч 40м (⇵2)
21.10.2020из 🇫🇷Парижа7 81035ч 50м (⇵2)
13.10.2020из 🇹🇷Аданы8 41812ч 50м (⇵1)
30.10.2020из 🇸🇪Гётеборга8 86527ч 40м (⇵2)
25.10.2020из 🇺🇦Харькова9 63718ч 25м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Уфы9 64444ч (⇵2)
13.10.2020из 🇨🇭Базеля9 93919ч (⇵1)
29.10.2020из Ялты9 99142ч 20м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону10 48828ч 15м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Иркутска10 65436ч 15м (⇵2)
25.12.2020из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха11 05613ч 35м (⇵1)
01.11.2020из 🇦🇪Шарджи11 29315ч 20м (⇵1)
13.10.2020из 🇩🇪Кёльна11 44742ч 10м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Новосибирска11 79734ч 35м (⇵2)
01.11.2020из 🇦🇪Дубая13 29017ч 30м (⇵1)
04.02.2021из 🇺🇸Майами14 75038ч 40м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Волгограда16 30241ч (⇵2)
15.10.2020из Гибралтара16 76435ч 20м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара17 11722ч 15м (⇵2)
05.11.2020из 🇰🇿Павлодара20 83924ч 30м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Томска23 63939ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇭🇷Загреба24 16611ч 50м (⇵2)
31.10.2020из 🇦🇲Еревана26 40434ч 25м (⇵2)
31.10.2020из 🇶🇦Дохи27 94030ч 10м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Хабаровска28 34953ч 15м (⇵2)
04.07.2021из 🇨🇦Ванкувера29 36236ч 10м (⇵2)
25.11.2020из 🇺🇸Чикаго30 16843ч 50м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Новокузнецка30 26132ч 15м (⇵2)
31.10.2020из 🇮🇩Бали38 08945ч 15м (⇵2)
18.10.2020из 🇲🇽Мехико41 56840ч 55м (⇵2)
22.12.2020из 🇺🇸Детройт43 33141ч 49м (⇵2)
31.10.2020из 🇮🇩Джакарты43 53226ч 45м (⇵2)
04.02.2021из 🇺🇸Форт-Лодердейла44 99635ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇲🇽Мехикали62 50553ч 4м (⇵2)
22.10.2020из 🇳🇿Окленда63 48454ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Скопье