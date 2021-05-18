Полезная информация о Скопье
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Скопье
Популярные экскурсии в Скопье
5
5 отзывов
€
140
за чел.
Насладиться панорамой Скопье из кабины фуникулера, прогуляться по каньону и увидеть горное озеро
5
2 отзыва
€
220
за чел.
Знакомство с потрясающими ландшафтами, флорой и фауной Македонии