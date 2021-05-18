Полезная информация о Скопье

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Местное время в Скопье
20:1654
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаМакедония
Название городаСкопье
По-английскиSkopje
Это столицаСкопье является столицей Македонии
Население города474 889 чел.
АэропортСкопье SKP
Часовой поясEurope/Skopje
Средняя высота247 м. от уровня моря

Где находится Скопье на карте

Скопье фото города
Скопье

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