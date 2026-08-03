4 отзыва оставили туристы

Насладиться панорамой Скопье из кабины фуникулера, прогуляться по каньону и увидеть горное озеро
Находясь в Македонии, совсем не надо уезжать далеко от города, чтобы ощутить всю прелесть природы.
Здесь, в Скопье, природа окружает вас повсюду: поднимаясь по канатной дороге, вы осмотрите горные и лесные ландшафты, затем проплывете на лодке по изумрудному озеру Треска, которое спряталось между отвесных скал каньона, и спуститесь в сталактитовую пещеру.
На двухэтажном автобусе мы отправимся в удивительное место, которое называется Среднее Водно. Запрыгнем на канатную дорожку и полюбуемся панорамой города из кабины фуникулера, ведущего к Кресту Тысячелетия. Выйдя из кабины, вы прогуляетесь по тропинкам, ведущим вглубь хвойных и лиственных лесов, отдохнете на одной из лавочек близ площадки Миллениумского Креста, и полюбуетесь ландшафтами гор, полей и города.
Живописные озера
Затем, получив заряд позитивных эмоций, снова прокатимся на канатной дороге, но уже обратно. Наша следующая остановка – Сарай. Здесь вы увидите бурлящее горное озеро Треска, где проходят международные соревнования на байдарках и каноэ. Но мы идем дальше — к гидроэлектростанции и каньону Матка. Только представьте: между отвесных скал раскинулось изумрудное озеро с удивительно чистой прозрачной водой. Мы обязательно возьмем с вами лодку у местных жителей, покатаемся по водной глади и доплывем вдоль скал к Врело, одной из самых глубоких сталактитовых пещер Македонии. Внутри нее – подземное озеро, которое не так давно назвали «Русским».
По дороге назад мы можем посидеть около озера, в ресторанчике с национальной кухней или просто освежиться (или согреться) прохладным соком и выпить по чашечке кофе.
Организационные детали
В стоимость путешествий входят поездка на автобусах или минивэне
Фуникулер и лодка оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города или вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Скопье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 342 туристов
Зовут меня Ирина — лицензированный гид по Македонии. Специализируюсь на разных темах, но в течение 9 лет работы с туристами, поняла, что обзорные и гастрономические экскурсии наиболее интересны гостям бывшей читать дальшеуменьшить
югославской республики Македонии. Мой подход к экскурсии индивидуален для каждого: кто-то любит экскурсии на автомобиле, кто-то на спортивном самолёте, а кто-то любит знакомиться с интересными объектами пешком. Выбор за вами, ведь проведение экскурсий для меня не только профессия, но и моё хобби, моя жизнь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
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3
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2
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1
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Евгений
Всё было великолепно!
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И
Ирина
все было отлично. нам очень понравилось.
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Виктория
Хочу выразить огромную благодарность Ирине и Александру за незабываемое время в Скопье, за великолепные экскурсии, доброжелательность, отзывчивость и профессионализм! Какая же это удача и счатье, что мы вас нашли! Благодаря читать дальшеуменьшить
нашим экскурсоводам мы увидели Македонию совсем с другой стороны и получили огромное количество знаний, положительных впечатлений и эмоций. Всё было на высшем уровне! Александр помогал нам, во всех возникающих проблемах, его участие, на время нашего прибывания в Скопье,не ограничевалось только экскурсиями! Ещё раз большое спасибо, мы обязательно вернёмся к вам снова!!!!
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Аня
Проводить время в компании Ирины и Александра было истинным удовольствием. Любовь к своей стране и способность интересно рассказывать о ней сделали наше путешествие особенным. Они всегда готовы были помочь, дать читать дальшеуменьшить
совет, предложить различные варианты для исследования. Мы посетили крест тысячелетия и каньон, и оба эти места оставили незабываемые впечатления, благодаря их увлекательному повествованию и легкому, веселому подходу к делу. Их чувство юмора и дружелюбие сделали наше путешествие не только информативным, но и очень приятным. Очень рекомендую Ирину и Александра как прекрасных гидов, которые смогут сделать ваше путешествие незабываемым!
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Наталья
Спасибо большое Ирина и Александр, что вы единственные кто проводит экскурсию по своей стране с такой любовью к своей Родине. Александру "Македонскому" огромное спасибо за то, что он показал нам всю красоту и доброту Македонии, отдельно спасибо за Охрид. Спасибо вам за ваше работу от души.