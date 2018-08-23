4 отзыва оставили туристы

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Куда ведет канатная дорога?

Насладиться панорамой Скопье из кабины фуникулера, прогуляться по каньону и увидеть горное озеро

5
4 отзыва
Ирина
Ирина – Гид из Скопье
Находясь в Македонии, совсем не надо уезжать далеко от города, чтобы ощутить всю прелесть природы.

Здесь, в Скопье, природа окружает вас повсюду: поднимаясь по канатной дороге, вы осмотрите горные и лесные ландшафты, затем проплывете на лодке ⚓ по изумрудному озеру Треска, которое спряталось между отвесных скал каньона, и спуститесь в сталактитовую пещеру.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €140 за экскурсию

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Куда ведет канатная дорога?
Куда ведет канатная дорога?

Что вас ожидает

Высотная панорама
На двухэтажном автобусе 🚌 мы отправимся в удивительное место, которое называется Среднее Водно. Запрыгнем на канатную дорожку и полюбуемся панорамой города из кабины фуникулера, ведущего к Кресту Тысячелетия. Выйдя из кабины, вы прогуляетесь 👣 по тропинкам, ведущим вглубь хвойных и лиственных лесов, отдохнете на одной из лавочек близ площадки Миллениумского Креста, и полюбуетесь ландшафтами гор ⛰️, полей и города.

Живописные озера
Затем, получив заряд позитивных эмоций, снова прокатимся на канатной дороге, но уже обратно. Наша следующая остановка – Сарай. Здесь вы увидите бурлящее горное озеро Треска, где проходят международные соревнования на байдарках и каноэ. Но мы идем дальше — к гидроэлектростанции и каньону Матка. Только представьте: между отвесных скал раскинулось изумрудное озеро с удивительно чистой прозрачной водой. Мы обязательно возьмем с вами лодку у местных жителей, покатаемся по водной глади и доплывем вдоль скал к Врело, одной из самых глубоких сталактитовых пещер Македонии. Внутри нее – подземное озеро, которое не так давно назвали «Русским».

По дороге назад мы можем посидеть около озера, в ресторанчике с национальной кухней или просто освежиться (или согреться) прохладным соком и выпить 🍹 по чашечке кофе.

Организационные детали

  • В стоимость путешествий входят поездка на автобусах или минивэне
  • Фуникулер и лодка оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 в центре города или вашем отеле
Куда ведет канатная дорога?
Куда ведет канатная дорога?
Куда ведет канатная дорога?
Куда ведет канатная дорога?
Куда ведет канатная дорога?
Куда ведет канатная дорога?

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Давно живу в Македонии. Люблю эту красивую и немного наивную страну. С радостью познакомлю Вас с моими любимыми местами.
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4 отзыва оставили туристы

23 августа 2018
Македония оказалась страной, которая принесла множество сюрпризов. Красивая, гостеприимная, тепоая! И есть много мест, которые заслуживают внимания. Наша экскурсия прошла чудесно, мы увидели прекрасные места, которые заставляют вновь и вновь восхищаться талантом природы. А в сопровождении прекрасных гидов это стало еще и познавательно, душевно и весело.
10 июня 2018
До приезда в Македонию мы и не подозревали, какая это красивая страна, и мы благодарны Ирине за то что она нам её приоткрыла. Во всей экскурсии чувствовалось искреннее внимание к нам - гостям этой удивительной страны. Экскурсия очень понравилась - от видов захватывало дух. Лично мне, когда мы плыли по каньону на лодке, действительно хотелось хоть немного пожить в домике на берегу, и я надеюсь моя мечта когда нибудь исполнится. Очень понравился небольшой храм на берегу каньона - воистину благословенное место. Подъём по канатной дороге к Кресту Тысячелетия это вообще совсем другие впечатления - высота, открывшиеся просторы, от восторга хотелось громко петь и кричать. Ирина, Большое Спасибо!
10 сентября 2017
Замечательную экскурсию провела для нас Ирина. Необычайно красивое место. Все было отлично Организовано. Эта экскурсия для тех, кто любит Природу.
27 ноября 2016
Для любого туриста, который приезжает впервые в незнакомую страну, важны дружелюбие приёма, организующих экскурсию, точность начала экскурсии, комфорт передвижения по этапам.. Всё это было. Благодарю!

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