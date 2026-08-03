4 отзыва оставили туристы

Находясь в Македонии, совсем не надо уезжать далеко от города, чтобы ощутить всю прелесть природы. Здесь, в Скопье, природа окружает вас повсюду: поднимаясь по канатной дороге, вы осмотрите горные и лесные ландшафты, затем проплывете на лодке по изумрудному озеру Треска, которое спряталось между отвесных скал каньона, и спуститесь в сталактитовую пещеру.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Высотная панорама

На двухэтажном автобусе мы отправимся в удивительное место, которое называется Среднее Водно. Запрыгнем на канатную дорожку и полюбуемся панорамой города из кабины фуникулера, ведущего к Кресту Тысячелетия. Выйдя из кабины, вы прогуляетесь по тропинкам, ведущим вглубь хвойных и лиственных лесов, отдохнете на одной из лавочек близ площадки Миллениумского Креста, и полюбуетесь ландшафтами гор, полей и города.

Живописные озера

Затем, получив заряд позитивных эмоций, снова прокатимся на канатной дороге, но уже обратно. Наша следующая остановка – Сарай. Здесь вы увидите бурлящее горное озеро Треска, где проходят международные соревнования на байдарках и каноэ. Но мы идем дальше — к гидроэлектростанции и каньону Матка. Только представьте: между отвесных скал раскинулось изумрудное озеро с удивительно чистой прозрачной водой. Мы обязательно возьмем с вами лодку у местных жителей, покатаемся по водной глади и доплывем вдоль скал к Врело, одной из самых глубоких сталактитовых пещер Македонии. Внутри нее – подземное озеро, которое не так давно назвали «Русским».

По дороге назад мы можем посидеть около озера, в ресторанчике с национальной кухней или просто освежиться (или согреться) прохладным соком и выпить по чашечке кофе.

Организационные детали