4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Высотная панорама

На двухэтажном автобусе 🚌 мы отправимся в удивительное место, которое называется Среднее Водно. Запрыгнем на канатную дорожку и полюбуемся панорамой города из кабины фуникулера, ведущего к Кресту Тысячелетия. Выйдя из кабины, вы прогуляетесь 👣 по тропинкам, ведущим вглубь хвойных и лиственных лесов, отдохнете на одной из лавочек близ площадки Миллениумского Креста, и полюбуетесь ландшафтами гор ⛰️, полей и города.

Живописные озера

Затем, получив заряд позитивных эмоций, снова прокатимся на канатной дороге, но уже обратно. Наша следующая остановка – Сарай. Здесь вы увидите бурлящее горное озеро Треска, где проходят международные соревнования на байдарках и каноэ. Но мы идем дальше — к гидроэлектростанции и каньону Матка. Только представьте: между отвесных скал раскинулось изумрудное озеро с удивительно чистой прозрачной водой. Мы обязательно возьмем с вами лодку у местных жителей, покатаемся по водной глади и доплывем вдоль скал к Врело, одной из самых глубоких сталактитовых пещер Македонии. Внутри нее – подземное озеро, которое не так давно назвали «Русским».

По дороге назад мы можем посидеть около озера, в ресторанчике с национальной кухней или просто освежиться (или согреться) прохладным соком и выпить 🍹 по чашечке кофе.

Организационные детали